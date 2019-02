Annuncio

L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. A luglio la società nerazzurra uscirà dal settlement agreement e sarà libera dai paletti imposti dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. Alla luce di ciò ci potrebbero essere grandi investimenti, in particolar modo a centrocampo. E' quello, infatti, il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, sia a livello qualitativo che numerico. Il giocatore che avrebbe dovuto far fare il salto di qualità, Radja Nainggolan, ha deluso le aspettative fino a questo momento con tanti problemi, sia a livello fisico che a livello caratteriale, che ne hanno condizionato le prestazioni. E uno dei grandi obiettivi dell'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sembra essere il fuoriclasse del Barcellona, Ivan Rakitic.

Rakitic in ottica Inter

Ivan Rakitic potrebbe essere l'obiettivo numero uno dell'Inter per la prossima estate. Il centrocampista croato piace molto all'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che avrebbe voluto portarlo alla Juventus nelle scorse stagioni.

Il giocatore sembra in rotta con il Barcellona, con i blaugrana che si sono già cautelati in quel reparto. Chiuso l'acquisto di De Jong dall'Ajax, ufficializzato già a gennaio ma che si concretizzerà a giugno, gli spagnoli hanno trovato l'accordo anche con il centrocampista francese, Adrien Rabiot, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. E proprio il contratto sembra essere il principale motivo di discussione.

Rakitic, infatti, ha prolungato fino al 2021 due anni fa con un ingaggio di poco superiore ai sei milioni di euro e con una clausola rescissoria da centoventicinque milioni di euro. Da allora il mercato è cambiato e le cifre sono cresciute esponenzialmente e per questo il centrocampista croato, da vice campione del Mondo, ha chiesto un ritocco che i blaugrana non sono disposti a concedere.

Chiesta la cessione

Alla luce di ciò, la decisione di Ivan Rakitic di chiedere la cessione al Barcellona. La situazione contrattuale e la volontà del centrocampista croato potrebbero incidere notevolmente sulla trattativa. Gli spagnoli non potranno chiedere il pagamento della clausola rescissoria, che ammonta a centoventicinque milioni di euro, ma potrebbero accontentarsi di un indennizzo che si aggirerebbe tra i trenta e i quaranta milioni di euro.

L'Inter ha dimostrato già lo scorso anno con Luka Modric di non badare a spese per certi profili e potrebbe avanzare la stessa proposta fatta al giocatore del Real Madrid: un ingaggio da quasi dieci milioni di euro per i prossimi tre anni.