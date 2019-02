Annuncio

L'Inter vuole rinforzare il centrocampo la prossima estate. Una volontà che sembrava già esserci a gennaio, quando i nerazzurri hanno provato a chiudere con il Cagliari l'acquisto di Nicolò Barella, con i sardi che non hanno voluto saperne però di cedere il proprio elemento migliore. I rossoblu, inoltre, hanno rifiutato anche un'offerta del Napoli da 35 milioni di euro più i cartellini di Rog e Ounas, mentre il Chelsea ha fatto solo un sondaggio nonostante si vociferasse di una possibile offerta da 50 milioni di euro.

Il centrocampista, nuovo pilastro dell'Italia, comunque, sembra volere solo l'Inter e la prossima estate l'affare potrebbe andare in porto. Oltre al classe 1997, però, la società nerazzurra vuole provare l'acquisto di un giocatore che alzi non solo la qualità in mezzo al campo ma anche il grado di esperienza, una sorta di Diego Godin del centrocampo.

Rakitic come Godin

L'Inter vuole rinforzare la rosa con giocatori di grande esperienza e che sappiano cosa vuol dire vincere e superare i momenti di difficoltà come quello che si sta attraversando nelle ultime settimane. Chiuso l'accordo con Diego Godin, centrale uruguaiano in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, altro giocatore di grande esperienza e qualità finito nel mirino dei nerazzurri è Ivan Rakitic. Il centrocampista croato ha un contratto fino a giugno 2021, rinnovato due anni fa, a 6,5 milioni di euro a stagione più bonus con una clausola rescissoria da 125 milioni di euro.

Cifre basse visto il mercato di oggi e le qualità di cui è in possesso il classe 1988, che tra l'altro è anche vice campione del Mondo. Giuseppe Marotta, amministratore delegato della società nerazzurra, è un grande estimatore del centrocampista croato, tanto da aver cercato di portarlo già alla Juventus negli anni scorsi, non riuscendoci.

In estate, grazie anche alle risorse di Suning, però, ciò potrebbe essere possibile. La cifra che potrebbe essere messa sul piatto si aggira sui 70 milioni di euro.

L'indizio

Un indizio che porta a pensare che Rakitic non sia più al centro dei progetti del Barcellona arriva dalle dichiarazioni rilasciate da Sandro Bartomeu, presidente del Barcellona, ai microfoni di Cadena Cope: "Ci siederemo al tavolo delle trattative con Rakitic per il rinnovo nel momento in cui ne avremo la possibilità economica. Al momento questo non è possibile. Coutinho? E’ molto giovane e non vogliamo venderlo".

In questo senso va visto anche il colpo De Jong, che arriverà dall'Ajax la prossima estate. Insieme al centrocampista olandese arriverà anche Adrien Rabiot a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain.