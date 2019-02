Annuncio

La Juventus vuole dimenticare subito Bergamo, l’Atalanta e l’uscita dalla Coppa Italia. Per farlo Allegri, finito nel mirino della critica, deve battere il Parma e continuare la striscia positiva in campionato dove sta dominando con 59 punti, frutto di 19 vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Allo Stadium sabato alle 20,30 (diretta streaming su DAZN) i bianconeri arrivano incerottati, con la difesa a pezzi ma ritrovano Mario Mandzukic. Il match sarà arbitrato da Giacomelli, un vero e proprio talismano per i Campioni d’Italia che con lui in campo hanno sempre vinto.

Juventus: difesa da inventare contro il Parma

E’ l’infermeria in questo momento il vero problema della Juventus. Barzagli è out da tempo, Bonucci proverà a recuperare per l’Atletico dopo il problema alla caviglia accusato contro la Lazio e anche Chiellini non prenderà parte alla sfida col Parma a causa dell’infortunio patito all’Atleti Azzurri di Bergamo mercoledì sera.

Senza tre centrali, Allegri non ha scelta: dovrà puntare tutto su Rugani e sul neo arrivo Caceres che nonostante i pochi allenamenti con i compagni sarà subito impiegato dal primo minuto. L’esperimento di spostare De Sciglio al centro non verrà ripetuto dopo la disfatta con l’Atalanta. L’ex Milan potrebbe comunque giocare a destra, anche se al momento, nonostante le non perfette condizioni fisiche, sembra essere in vantaggio Cancelo per il ruolo di terzino destro. A completare la retroguardia dovrebbe essere l’inesauribile Alex Sandro, difficile infatti che con questa emergenza la Juve ripeschi Spinazzola, dato in crescita ma di certo non pronto per i novanta minuti.

Juventus-Parma: il ritorno di Mandzukic

Le brutte notizie per la Juventus sembrano esaurirsi alla difesa. Tra i tanti problemi c’è anche una bella novità per i bianconeri che ritrovano Mario Mandzukic. L’infortunio, per cui si era temuto anche uno stop molto lungo, sembra essere alle spalle e l’attaccante croato è pronto a tornare in campo.

In un momento come questo c’è estremo bisogno di un gladiatore come lui, di un trascinatore che sappia dare coraggio alla Juve. Il vice campione del mondo potrebbe partire titolare, anche se le riserve sul suo utilizzo dal primo minuto verranno sciolte solamente dopo la rifinitura. Le tre maglie in attacco sono quindi tutte in bilico oltre a Manduzkic a giocarsi le il posto sono Cristiano Ronaldo, Dybala, Bernardeschi e Douglas Costa. Ieri non si è allenato Emre Can per una gastroenterite, ma probabilmente sabato ci sarà al pari di Pjanic e Khedira ormai tornati a pieno regime.

Infermeria piena nella Juve, ma anche il Parma non è di certo al completo. Se i bianconeri devono rinunciare a quasi tutta la difesa, per D’Aversa i problemi sono a centrocampo con Barillà, Kucka e Stulac tornati a lavorare con il gruppo nei giorni scorsi ma non sono al meglio, sempre in mediana non ci saranno Rigoni e Grassi entrambi out per infortunio. Possibile quindi che nel 4-3-3 che i gialloblu stanno preparando a Collecchio il regista sia Scozzarella con Barillà e Kucka ai suoi fianchi.

Al centro della difesa ci sarà Bruno Alves. Quest'ultimo più volte accostato ai bianconeri durante questa sessione di mercato per fare fronte all’emergenza, ma gli emiliani hanno bloccato ogni discorso sul nascere, per lui alcuni media hanno rivelato che si sarebbe mosso persino Cristiano Ronaldo, suo compagno di squadra in Nazionale.

Difesa da inventare per la Juventus, centrocampo con mille dubbi per il Parma. Di certo D’Aversa e Allegri avrebbero voluto arrivare al match in condizioni migliori.