Annuncio

Annuncio

La sconfitta subita in Champions League contro l'Atletico Madrid potrebbe portare delle pesanti conseguenze in casa Juventus. I Colchoneros si sono imposti 2-0 al Wanda Metropolitano nella gara di andata e ora la rimonta bianconera sembra quasi un'impresa, soprattutto contro una squadra come quella guidata da Diego Pablo Simeone, maestra nel chiudersi in difesa per poi ripartire. In caso di eliminazione, sembra molto probabile l'addio del tecnico Massimiliano Allegri al termine di questa stagione. Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, infatti, ci si aspettava qualcosa di diverso dalla squadra bianconera che, invece, si ritrova fuori dalla Coppa Italia e vicina all'eliminazione in Champions.

Zidane potrebbe prendere il posto di Allegri

Massimiliano Allegri potrebbe lasciare la Juventus la prossima estate.

Annuncio

Il tecnico toscano, dopo aver vinto cinque scudetti e raggiunto due finali di Champions League, sembra al termine di un ciclo. Il suo futuro potrebbe essere in Premier League, con il Manchester United che da tempo ha messo nel mirino l'ex allenatore del Milan.

Al suo posto in bianconero potrebbe esserci il clamoroso ritorno di Zinedine Zidane, che da giocatore ha vestito la maglia della Juventus. Sull'allenatore francese, che la scorsa estate ha deciso di lasciare il Real Madrid dopo aver vinto tre Champions League consecutivi, c'è da sottolineare anche il forte interesse del Manchester United e del Chelsea ma la Juve ha un jolly da giocarsi. Si tratta del patron Andrea Agnelli, che con Zidane ha un grande rapporto e da tempo penserebbe di portarlo a Torino.

Annuncio

I migliori video del giorno

La Juventus con Zidane

Juventus che, oltre alla guida tecnica, potrebbe cambiare molto anche a livello di formazione. Il big che sembra destinato ad essere sacrificato sul mercato è Paulo Dybala, che potrebbe entrare nell'operazione con l'Inter che porterebbe a Torino Mauro Icardi. I contatti con l'ex capitano nerazzurro ci sono già stati lo scorso anno e questa volta, vista la rottura con i nerazzurri, potrebbe arrivare la fumata bianca.

Un grande colpo ci sarà probabilmente anche al centro della difesa e il nome in cima alla lista di Paratici è quello di De Ligt, talento olandese in forza all'Ajax. A centrocampo, invece, gli obiettivi sono due e rispondono ai nomi di Nicolò Zaniolo e Milinkovic-Savic.

Annuncio

Occhio, però, anche al sogno Paul Pogba, che gradirebbe un ritorno a Torino. La Juve proverà a portare a Torino almeno uno di questi ultimi tre giocatori citati. Stando ai rumors di mercato, dunque, potrebbe essere questa la formazione del prossimo anno:

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cancelo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Matuidi, Zaniolo, Douglas Costa, Icardi, Ronaldo.