Danny Makkelie fischia la fine della partita, terminata 2-1. La Roma batte il Porto, nonostante la sofferenza degli ultimi minuti di gioco. Tutto si deciderà al ritorno.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

88' Ammonito Stephan El Shaarawy.

86' Florenzi e la sua diagonale perfetta salvano i padroni di casa. Palla a Mirante

79' Accorcia le distanze la squadra portoghese. Adrian arriva sul pallone catapultato da poco oltre l'aria di rigore. Il punteggio adesso è di 2-1.

77' Raddoppia la Roma: ancora lui, Nicolò Zaniolo. Cambia il risultato, 2-0.

76' Esce Fernando, entra Pereira.

71' Gli avversari dovranno fare i conti con il muro giallorosso.

69' Nicolò Zaniolo colpisce: primo gol in Champions per il 'predestinato'.

I giallorossi si portano in vantaggio. Risultato 1-0.

68' Yacine Brahimi esce ed entra Adrian.

65' Sembra essersi infortunato Brahimi.

57' Danilo Pereira prova l'impatto da calcio d'angolo. Alla fine il colpo di testa arriva a destinazione, ma esce di poco sul palo destro.

56' Calcio d'angolo per gli ospiti.

55' Palla molto alta sopra la traversa: niente da fare per Stephan El Shaarawy.

49' Bryan Cristante vicinissimo al gol: mette una pezza l'ex Real Madrid Casillas.

48' Pericolo Zaniolo, che però trova preparata la difesa avversaria.

47' Alex Nicolao Telles ci prova: sempre attento l'ex Parma Antonio Mirante.

47' L'arbitro Danny Makkelie da il via al secondo tempo.

46' Riprende la partita dell'Olimpico.

45' +2 Finisce 0-0 il primo tempo della partita di Champions League.

45' Lorenzo Pellegrini chiede l'intervento dello staff per le contusioni successive al fallo subito.

38' Clamorosa occasione per Edin Dzeko: purtroppo per il calciatore la sua palla finisce sul palo.

33' Fallo di Fernando.

30' Molto pericolo Fernando, che però trova il muro del portiere avversario, che gli nega la gioia del gol.

28' Ci prova Lorenzo Pellegrini. Nessuna paura per la difesa avversaria.

23' Punizione dalla lunga distanza per i portoghesi, molti pericoli in questi ultimi minuti. La Roma si sta difendendo 'alla grande'.

20' I portoghesi ripartono, si fa vedere Felipe.

19' Molto pericolo Florenzi, ma l'azione dei giallorossi non si concretizza.

Buona incursione anche di Zaniolo.

13' Rimessa laterale per gli ospiti: i tifosi si fanno sentire all'Olimpico.

9' Molto pericolo dalla destra Kolarov.

8' Lo schema della squadra di casa riesce, Florenzi prova a servire Dzeko.

4' Recupera palla la squadra giallorossa, pericolosa in avanti.

3' Florenzi tiene palla, ma non riesce a fare salire i compagni: imprecazioni per De Rossi.

2' Giallorossi tengono palla, si cerca l'assist per Dzeko.

La partita è iniziata.

Cronaca in diretta della partita

La Roma, dopo gli ultimi risultati deludenti tra Serie A e Coppa Italia, può guardare con ottimismo agli ottavi di finale di Champions League, ovviamente pensando alle numerose soddisfazioni ottenute nella passata stagione nella più importante competizione calcistica in Europa. Un avversario non facile, il Porto, ma sicuramente non impossibile da affrontare. Quella degli ottavi non sarà una sfida ad eliminazione diretta, visto che Roma e Porto si ritroveranno nel match di ritorno, mercoledì 6 marzo alle ore 21:00.

Roma-Porto: formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Cristante, Pellegrini; Dzeko, Zaniolo, El Shaarawy.

PORTO: (4-3-3): Casillas; Militao, Pepe, Felipe Augusto, Alex Telles; Otavio, Hector Herrera, Danilo Pereira; Soares, Brahimi, Fernando Andrade.

Le probabili formazioni

Di seguito i due possibili schieramenti, con i rispettivi allenatori che pare non abbiano troppi dubbi sugli undici da schierare questa sera all’Olimpico di Roma.

Roma (4-3-3): Olsen, Florenzi, Manolas, Kolarov, Fazio, Cristante, Pellegrini, De Rossi, El Shaarawy, Dzeko, Zaniolo. Allenatore: Di Francesco.

Porto (4-3-3): Casillas, Pepe, Felipe, Eder Militao, Alex Tellas, Herrera, Oliver Torres, Danilo, Soares, Otavio, Brahimi. Allenatore: Conceicao.

Dove vedere la partita in streaming online e in tv

Roma-Porto sarà trasmessa questa sera in diretta tv sul canale Sky Sport Uno (201) ma anche su Sky Calcio 1 (251). Per gli abbonati alla Pay tv sarà possibile seguire la partita di Champions League anche in streaming su Sky Go.