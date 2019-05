La Juventus ormai da alcune settimane pensa al futuro. Infatti, dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, la società bianconera sta già delineando le linee guida per il futuro. Tutto ovviamente passerà dal tanto atteso incontro tra la dirigenza juventina e Massimiliano Allegri. Il tecnico e la Vecchia Signora dovrebbero continuare insieme e gli obiettivi per la prossima stagione saranno chiari: vincere in Italia e in Europa. La Juve vuole continuare a dominare in Serie A e punterà ancora a conquistare il tricolore.

Juventus, parla Demetrio Albertini

Del dominio italiano della squadra di Andrea Agnelli ne ha parlato a Radio Sportiva Demetrio Albertini. Il presidente del settore tecnico della FIGC ha spiegato perché, a suo giudizio, la Juve vince da così tanti anni.

Albertini parla del dominio della Juve

La Juventus da otto anni di fila riesce a vincere lo scudetto e di certo non ha intenzione di fermarsi. In questi giorni in molti già dibattono sulla prossima stagione e qualche giorno fa è stato chiesto anche a Demetrio Albertini cosa devono fare le squadre di Serie A per aumentare il loro livello europeo.

Il presidente del settore tecnico della FIGC ha spiegato che ci vuole più competitività interna: "Se pensiamo da quanti anni Juventus vince meritatamente il campionato significa che c'è un problema di competitività interna". Albertini ha poi spiegato che non si devono fare tanti cambiamenti all'interno della Serie A, ma bisogna riuscire a ricreare una competizione propedeutica creata per le coppe. Inoltre, secondo Demetrio Albertini le squadre devono migliorare sempre di più.

La Juve sempre su Isco

Da diverse stagioni la Juventus insegue Isco. Il giocatore spagnolo piace moltissimo a Fabio Paratici ma anche a Massimiliano Allegri. Nelle passate stagioni però era molto difficile arrivare a Isco perché il Real Madrid lo riteneva incedibile. Lo spagnolo era uno dei punti di forza delle merengues. In questa stagione però il centrocampista ha trovato poco spazio e sembra che possa davvero decidere di lasciare la Spagna. Se davvero il Real Madrid aprirà alla possibilità di cedere Isco, la Juve di certo non si farà trovare impreparata.

Il club spagnolo però non farà sconti e non scenderà il suo giocatore e sicuramente le richieste saranno elevate, perciò non resterà che aspettare e vedere come eventualmente evolverà questa situazione. Quello che è certo è che la Juve cercherà di rinforzare il centrocampo e i nomi che sono accostati ai bianconeri sono di assoluto livello e oltre a Isco il sogno sembra essere Pogba. L'acquisto del francese però sarebbe davvero dispendioso a livello economico e dunque la Vecchia Signora dovrebbe cedere uno dei suoi giocatori per fare cassa.

Al momento gli indiziati a partire sembrano essere Miralem Pjanic, Paulo Dybala e Douglas Costa.