Alex Sandro via dalla Juventus? Il tormentone va avanti da circa due anni. Il laterale brasiliano in questa stagione è stato titolare inamovibile, fra alti e bassi, fino all'esplosione di Spinazzola. L'ex Atalanta, infatti, ha spesso e volentieri rimpiazzato il collega di reparto da marzo in poi anche in Champions League, e così le voci di un possibile addio del mancino carioca sono riprese con forza.

Il Paris Saint-Germain avrebbe accentuato il pressing, dicendosi pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per acquistare il cartellino del giocatore sudamericano, dunque 10 in più rispetto a quelli offerti dal Chelsea lo scorso anno, quando la Juventus rispedì al mittente la proposta.

Alex Sandro-Juventus: l'addio non è così scontato.

La cifra, qualora fosse confermata, risulterebbe sicuramente allettante, e con Spinazzola già in organico l'ipotesi cessione non sarebbe più così remota.

Al momento però la società bianconera starebbe ancora riflettendo sul da farsi, anche perché le eventuali alternative non sarebbero del tutto convincenti. Emerson Palmieri ha speso parole al miele per il club torinese: per lui era già stato fatto un tentativo a gennaio ma l'affare non era decollato, e non si esclude che i dirigenti juventini ci possano riprovare nella prossima estate.

Nel mirino di Paratici, però, ci sarebbe soprattutto Grimaldo, che il Benfica valuterebbe 30-40 milioni di euro. La formazione lusitana si sarebbe rassegnata all'idea di perdere il difensore spagnolo, e per questo motivo starebbe già cercando un valido sostituto. Nonostante ciò, anche in questo caso lo staff della "Vecchia Signora" non pare del tutto convinto, e così si sarebbe fatto avanti il Napoli.

Alex Sandro tra Juventus, PSG e Manchester United

Su Alex Sandro sembra essere piombato anche il Manchester United che potrebbe varare una vera e propria rivoluzione in estate.

Le cessioni di Pogba e Lukaku porteranno una quantità di milioni utili per ricostruire la squadra, e il 28enne brasiliano sarebbe un obiettivo sensibile. Il problema per tutti coloro che stanno seguendo Alex Sandro è che l'addio alla Juventus non è per nulla scontato. Allegri, infatti, stravede per il suo mancino, e se dipendesse da lui non lo lascerebbe mai andare, visto che lo considera uno dei più forti al mondo nel ruolo, e per questo motivo è stato tra i promotori del rinnovo di contratto firmato nei mesi scorsi.

L'attuale tecnico sembra sempre più vicino alla conferma, e ieri in conferenza stampa ha allontanato i pretendenti alla sua panchina, sottolineando anche l'intenzione di Agnelli di continuare insieme. Se così fosse, quindi, anche il futuro di Alex Sandro potrebbe essere ancora alla Juventus, con buona pace di Paris Saint-Germain, Manchester United e di tutte le squadre che avrebbero voluto strapparlo ai bianconeri. In caso di permanenza del sudamericano è molto probabile che la fascia sinistra rimanga la stessa della passata stagione: Spinazzola sarebbe nel mirino di alcuni club - Everton su tutti - ma la sensazione è che né il calciatore e nemmeno i campioni d'Italia vogliano ascoltare eventuali offerte.