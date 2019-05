Per quanto ci si stia avviando alla fine della stagione, con il 'solito' trionfo in campionato che significa otto scudetti consecutivi conquistati negli ultimi anni, l'argomento principale dei tifosi bianconeri resta la Champions League. Pesa infatti ancora la disfatta europea contro l'Ajax, in quanto questo poteva essere l'anno buono per trionfare nella massima competizione europea, a maggior ragione per l'uscita anzitempo di top club come Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona in semifinale.

A tal proposito ha parlato uno degli ex juventini più amati dai tifosi bianconeri, l'ex centrocampista Andrea Pirlo, opinionista su Sky Sport. Il campione del mondo del 2006 ha avuto modo di soffermarsi sulle esigenze di questa Juventus, che ha evidentemente bisogno di qualità, in particolar modo a centrocampo.

Almeno due innesti di qualità sulla mediana

Secondo l'ex centrocampista della Juventus e attuale opinionista di Sky, Andrea Pirlo, i bianconeri hanno bisogno di qualità nella mediana.

Andrea Pirlo: 'Non ho dubbi, la Juve deve fare due acquisti a centrocampo'

Quello che si è infatti notato nella disfatta europea contro l'Ajax è la difficoltà bianconera di imporre il proprio gioco, con un centrocampo troppo di quantità e poca qualità. Il solo Pjanic infatti non ha saputo imporre il gioco della Juventus, sovrastato dalla gioventù e dalla tecnica dei vari De Jong e Van de Beek. Secondo Pirlo quello di cui ha bisogno la Juventus per la prossima stagione sono due mezze ali di qualità, che sappiano garantire qualità di palleggio e inserimenti dalla mediana. L'arrivo di Ramsey in questo senso dovrebbe incrementare la tecnica del centrocampo bianconero, ma potrebbe non bastare alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Molto dipenderà in questo senso da chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, se resterà Allegri o ci sarà un cambio in panchina: di certo le ultime indiscrezioni confermano che, in caso di permanenza del tecnico toscano, quest'ultimo potrebbe richiedere una rivoluzione della rosa, con cambi sulle fasce difensive nella mediana, nel settore avanzato. A proposito di centrocampo, dovrebbe essere ceduto Pjanic. Il regista bosniaco interessa al Paris Saint Germain e al Real Madrid, e la Juventus lo valuta almeno 100 milioni di euro.

Il vero 'sogno' della dirigenza bianconera è sicuramente Paul Pogba, che potrebbe rappresentare quella mezzala di qualità di cui ha parlato Pirlo a Sky Sport. Il francese dovrebbe lasciare il Manchester United, a maggior ragione perché la società inglese il prossimo anno non disputerà la Champions League. Il mediano francese interessa però anche al Real Madrid, altra società pronta a rivoluzionare una rosa che ha vinto molto negli ultimi anni ma che ha evidentemente bisogno di nuovi stimoli e quindi nuovi giocatori.