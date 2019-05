Ore davvero frenetiche per Milan e Inter. Le due società ancora una volta si giocano tutto in questo finale di stagione. Una delle due milanesi finirà la stagione con l'accesso alla prossima Champions League, e sappiamo che oltre al grandissimo valore sportivo questo significa molto anche in chiave di bilanci.

Una pioggia di milioni pronta a dare fiato alle trombe del mercato estivo. I nerazzurri secondo i rumors sarebbero vicini all'accordo con Antonio Conte per la prossima stagione mentre il Milan penserebbe a come sostituire Bakayoko, e avrebbe individuato in Sensi del Sassuolo un papabile rinforzo.

Anche Sky si aggiunge al coro: Conte sembrerebbe vicino ai nerazzurri

È da settimane che rimbalza la notizia di Antonio Conte all'Inter e negli ultimi giorni sembrano intensificarsi le voci.

Antonio Conte sempre più vicino all'Iinter.

Secondo i rumors l'ufficialità arriverebbe solo a fine stagione, quindi fra una settimana, quando il campionato sarà finito e la società potrà fare il punto della situazione dell'annata trascorsa. Conte all'Inter sarebbe una vera e propria rivoluzione, visto che i metodi dei due allenatori sono molto diversi anche in chiave modulo. Con l'ex ct della nazionale, qualora le voci insistenti dovressero essere confermate, i nerazzurri potrebbero passare ad un 3-5-2, con il difensore dell'Atletico Godin candidato numero uno per affiancare de Vrij e Skriniar in difesa.

Per il resto della squadra bisognerà capire quali sono i piani della società per diversi giocatori. Brozovic è un vero e proprio pupillo di Spalletti che mai ha fatto a meno del croato volontariamente. Stesso discorso potrebbe valere per Perisic ma le diverse grane nello spogliatoio nerazzurro potrebbero spingere il giocatore, che in passato ha manifestato più volte la volontà di andare via, lontano dall'Inter. Anche in attacco quindi i giochi sarebbero del tutto aperti, con un Lautaro Martinez che ha dimostrato di valere un posto da titolare nell'Inter e un Icardi con il futuro ancora tutto da scrivere.

Il Milan penserebbe a rinforzarsi: occhi su Sensi del Sassuolo ma non solo

Anche il Milan avrebbe un occhio puntato alla prossima stagione. La dirigenza attende sì l'esito del campionato corrente, ma per non restare indietro secondo i rumors ha già iniziato a guardarsi intorno. Nel mirino ci sarebbe finito il giocatore del Sassuolo Sensi. Il giocatore, sostituto naturale di Bakayoko nel ruolo, avrebbe una valutazione fatta dal Sassuolo di 25 milioni di euro.

Ha ventitré anni e potrebbe giocare sia come mediano che come centrale di centrocampo. Oltre a lui, secondo quanto riferisce Il Mattino, il Milan penserebbe anche al difensore del Napoli Mario Rui, che potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione.