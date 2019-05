La Juventus ha praticamente concluso la stagione con la conquista dell’ottavo scudetto consecutivo, avvenuta prima di Pasqua. I giocatori, ormai quasi senza motivazioni, ultimamente sono scesi in campo con i pensieri proiettati verso le vacanze ormai prossime o tutt’al più al mercato, anche se di quest’ultimo aspetto se ne occupano prevalentemente gli agenti.

La Joya vuole vuole il suo ruolo da protagonista

Paulo Dybala, al contrario degli altri, sta già pensando a ritrovare la forma fisica in vista della Coppa America.

Paulo Dybala (foto: calculatedbet.com)

L’argentino è in cerca di riscatto perché ha vissuto un’annata travagliata, dovuta all’arrivo di Cristiano Ronaldo. Molti affermano che l’ex Palermo per dare il giusto ruolo a CR7, sia stato arretrato e ciò ha causato una sorta d’involuzione del giocatore che mentalmente non avrebbe accettato di aver perso il ruolo di primo violino. Il tecnico livornese ha ribadito più volte il valore del numero 10 ed ha precisato che il suo ruolo è rimasto uguale, è cambiato solo uno dei protagonisti.

Questa sera all’Olimpico avrà luogo Roma-Juve e il ragazzo di Laguna Larga scenderà in campo per riprendersi il posto che merita, dopo l’assenza per infortunio rimediato nella sciagurato match di ritorno contro l’Ajax. In quell’occasione Paulo è uscito dal campo al 45º e dopo la Juventus ha avuto il tracollo. Complessivamente il suo valore non si discute e lo sa bene il club di Agnelli che lo considera un patrimonio.

Per la società è un patrimonio, per Allegri sacrificabile

Un parte della stampa sportiva, viste le prestazioni non brillanti dell’argentino, pensa che in estate possa lasciare Torino e con il ricavato della sua vendita la società bianconera potrebbe finanziare la campagna acquisti.

In effetti, Massimiliano Allegri, che ancora non è sicuro di proseguire il suo sodalizio con Madama, ha chiesto alla dirigenza della Continassa dei rinforzi di spessore internazionale, atti ad innescare meglio Cristiano Ronaldo che anche alla Juve ha fatto il suo dovere, nonostante le sue doti di finalizzatore non siano state esaltate al massimo dalla rosa attuale.

Così il nome di Paulo, insieme a quelli di Joao Cancelo, Miralem Pjanic, Alex Sandro, Mario Mandzukic, è stato inserito tra coloro i quali potrebbero essere sacrificati in nome di una Juve quasi del tutto nuova.

La Joya è apprezzato da molti top club europei tra i quali spiccano i nomi di Manchetster United e Bayern Monaco, i quali però non hanno avanzato nessuna offerta concreta. La società valuta il cartellino del suo tesserato tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Aspettando il tanto atteso summit tra il “conte Max” e il presidente Andrea Agnelli, necessario per capire il futuro dei campioni d’Italia, intanto Dybala si sta preparando per riprendersi la scena con la maglia dell’Albiceleste.