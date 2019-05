L'Inter sta cominciando a muoversi sul mercato in vista della prossima estate. La società nerazzurra sarà libera dai vincoli del fair play finanziario, essendo uscita definitivamente dal settlement agreement. Il nuovo ciclo è partito oggi con l'ufficialità del nuovo allenatore Antonio Conte che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre 9 milioni di euro a stagione più bonus e domani sarà a Madrid per la finale di Champions League con il presidente Steven Zhang, l'amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio.

Non è esclusa la presenza del patron del club e di Suning, Jindong Zhang. Sicuramente si discuterà di mercato e uno degli argomenti più importanti riguarderà Mauro Icardi.

L'Inter apre alla cessione di Icardi

Il futuro di Mauro Icardi è sempre in bilico. Il centravanti argentino non ha mai nascosto la propria volontà di restare all'Inter, anche attraverso le parole della moglie e agente Wanda Nara, rilasciate negli studi di Tiki Taka. La società però, dal suo canto, sembra essere decisa a cedere l'ex capitano, soprattutto dopo quanto successo negli ultimi mesi.

Inter, possibile cessione alla Juventus per Icardi

Episodi che hanno inciso anche sul rendimento del giocatore, che non solo non ha giocato da febbraio ad aprile, ma anche quando è tornato in campo non ha fatto la differenza. Icardi infatti non segna un gol su azione da inizio dicembre e da allora sono arrivate solo tre reti, tutte su calcio di rigore.

Tra i club maggiormente interessati a lui c'è la Juventus, che aveva pensato a lui già la scorsa estate, prima di puntare su Cristiano Ronaldo. In quel caso fu proprio il classe 1993 a non voler ascoltare le offerte della società bianconera, ma adesso le cose potrebbero cambiare.

Restare all'Inter infatti potrebbe essere controproducente visto che il nuovo allenatore Antonio Conte non sembra voler puntare su di lui, tanto da aver fatto i nomi di Edin Dzeko e Romelu Lukaku per rinforzare l'attacco.

Trattativa con la Juventus

Inter che sembra essere disposta a sedersi al tavolo delle trattative con la Juventus per discutere di Mauro Icardi. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, i nerazzurri hanno fatto sapere alla società bianconera di poter discutere della cessione del centravanti argentino, ma ad una sola condizione.

La volontà dell'Inter è quella di intavolare uno scambio che porterebbe l'ex capitano a Torino, mentre a Milano dovrebbe sbarcare Paulo Dybala. La Joya è un pallino di Giuseppe Marotta, che lo portò alla Juventus acquistandolo dal Palermo per 40 milioni di euro. Da trovare l'accordo sulla valutazione dei due giocatori.