Mercoledì 15 maggio, secondo gli addetti ai lavori, sarebbe stato il giorno dedicato all'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, dove si sarebbe dovuto definire il futuro della panchina bianconera.

Pubblicità

Pubblicità

Il confronto è stato rimandato, quindi i tifosi bianconeri dovranno attendere ancora un po' prima di sapere chi guiderà la Juventus la prossima stagione. Indipendentemente dalla permanenza o meno del tecnico toscano, la dirigenza bianconera potrebbe attuare una sorta di rivoluzione di mercato, con il coinvolgimento di qualche giocatore avanti con l'età ma anche di top player che in questa stagione non hanno reso al massimo delle loro aspettative.

Juventus, Dybala sarà pedina di scambio (RUMORS)

È il caso di Paulo Dybala, che sicuramente non è stato agevolato dal ruolo che Allegri quest'anno gli affidato, quello di trequartista, per favorire maggiormente l'acquisto per eccellenza della scorsa stagione, Cristiano Ronaldo. Proprio per questo, l'argentino potrebbe lasciare Torino la prossima stagione, e come scrive il Corriere di Torino, essere inserito in uno scambio per arrivare a top player utili alla causa bianconera.

Dybala come contropartita tecnica per arrivare a top player

Secondo il noto giornale sportivo torinese, il 10 bianconero potrebbe decidere di lasciare Torino in estate, cessione che potrebbe essere avallata anche dalla dirigenza bianconera.

Pubblicità

Il giocatore ha molto mercato, ed è valutato almeno 100 milioni di euro. Potrebbe quindi essere inserito come possibile contropartita tecnica per arrivare ad un top player: secondo le ultime indiscrezioni, l'argentino interessa sia al Manchester United e all'Inter. In queste società giocano calciatori stimati dalla dirigenza bianconera, rispettivamente Paul Pogba e Mauro Icardi. Il centrocampista francese probabilmente lascerà Manchester, a maggior ragione dopo l'ufficializzazione della mancata qualificazione alla prossima Champions League della società inglese. Potrebbe esserci quindi uno scambio, con conguaglio a favore del Manchester United: Pogba è infatti valutato almeno 120 milioni di euro.

Dybala interessa anche all'Inter

Anche all'Inter piace Dybala e considerando l'interesse della dirigenza bianconera per Icardi, potrebbe anche in questo caso delinearsi uno scambio, probabilmente alla pari. Fra l'altro i due giocatori guadagnano anche somme simili, e quindi la trattativa non dovrebbe pesare sul bilancio di entrambi le società. Come in ogni trattativa, peserà necessariamente il parere dell'allenatore, e quindi finché la Juventus non ufficializzerà chi sarà la guida tecnica per la prossima stagione, difficilmente potrebbero imbastirsi trattative in uscita per i bianconeri.