Svolta importante sul fronte Calciomercato: l'Inter si è quasi aggiudicata il primo derby della stagione con il Milan portando a casa il forte centrocampista del Sassuolo Stefano Sensi (classe 1995). Il giocatore, infatti, per diverso tempo sembrava ad un passo dall'accordo con il Milan. Il forte pressing dell'Inter sul centrocampista dei neroverdi avvenuto in questi ultimi giorni, in particolare oggi, potrebbe portare Sensi in nerazzurro.

Svolta sul mercato: l'Inter ad un passo da Sensi

L'Inter è ad un passo da Stefano Sensi.

La società di Zhang è molto vicina all'accordo con il forte centrocampista del Sassuolo. Il giocatore viene valutato 35 milioni dal club emiliano con l'inserimento nell'operazione di un giovane nerazzurro, probabilmente il difensore Gravillon (classe 1998) che nell'ultima stagione ha giocato in serie B al Pescara. Secondo gianlucadimarzio.com, le cifre sarebbero diverse: l'Inter verserebbe 5 milioni di euro come prestito più un diritto di riscatto fissato tra i 22 e i 25 milioni, oltre all'inserimento dell'attaccante Edoardo Vergani, classe 2001 della Primavera nerazzurra.

L'affare, secondo radiomercato, sarebbe stato concluso oggi a Milano alla presenza di Beppe Marotta, Piero Ausilio e il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali.

Sensi verso l'Inter: le parole dell'agente

'Ho buone sensazioni sul buon esito della trattativa, la nostra è stata una chiacchierata per capire se il discorso si può impostare o meno, stiamo ragionando: vediamo cosa succede nelle prossime ore'. Queste le parole dell'agente di Stefano Sensi, Giuseppe Riso, dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky.

In realtà tra Inter, Sassuolo e l'agente di Sensi c'è stata più di una chiacchierata. Il giocatore sembra ormai indirizzato verso la Milano nerazzurra. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Giuseppe Riso, agente di Stefano Sensi, all'uscita dalla sede dell'Inter a Milano. Sensi arriverebbe all'Inter dopo una buona stagione in Emilia con 26 presenze e due reti. Classe 1995, è un giocatore richiesto espressamente dal nuovo allenatore dell'Inter Antonio Conte che da questo mercato potrebbe avere anche il promettente centrocampista Barella del Cagliari.

Sensi, infatti, non esclude Barella: i due possono coesistere nel centrocampo a tre pensato dall'ex tecnico di Chelsea e Juventus. Ad un passo da Sensi e con Barella come possibile prossimo rinforzo, l'Inter continua le sue operazioni in entrata dopo Godin (arrivato a parametro 0 dall'Atletico Madrid), Conte poi aspetta i rinforzi in avanti, con Dzeko e Lukaku davanti a tutti come possibili obiettivi di una squadra che vuole puntare allo scudetto.