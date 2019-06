Continua la faraonica campagna acquisti del Calcio Monza che insegue la promozione in Serie B. Dopo aver concluso quattro trattative nei giorni scorsi, il club di Silvio Berlusconi inseguirebbe altri due obiettivi: si tratta del centrocampista Mattia Corradi e del difensore Cristiano Del Grosso. La società brianzola, intanto, ha annunciato che da luglio cambierà denominazione (si chiamerà 'Ac Monza') e il logo del club.

Mattia Corradi e Federico Del Grosso i prossimi obiettivi del Calcio Monza

Non si ferma la campagna acquisti del Calcio Monza: la società lombarda acquistata lo scorso anno da Silvio Berlusconi e dove Adriano Galliani è tornato a fare il dirigente, punta a rinforzare ulteriormente una rosa che ha già visto gli arrivi del portiere Eugenio Lamanna, del jolly Mario Sampirisi, del terzino sinistro Armando Anastasio del Napoli (già in Brianza lo scorso anno) e dell'attaccante Mattia Finotto.

Gli ultimi rumors di mercato portano in Emilia al centrocampista Mattia Corradi. Corradi, uno dei migliori centrocampisti come rendimento in Serie C, è un vecchio pallino del direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli Agomeri. La trattativa, secondo quanto riportato da 'Gianlucadimarzio.com', è ben avviata. Intanto il Monza lavora anche per migliorare la qualità e l'esperienza de reparto arretrato: ci sarebbe l'interesse per l'esperto Cristiano Del Grosso del Pescara.

Il difensore 36enne sta valutando il rinnovo con il club del Delfino e chiudere la carriera in Abruzzo oppure provare l'ultima esperienza della carriera con l'ambizioso club biancorosso. Sarà lo stesso Del Grosso a decidere il suo futuro.

Calcio Monza: i primi annunci e le possibili uscite

Dopo aver annunciato che da luglio la società cambierà denominazione (si chiamerà 'Ac Monza') e il logo del club, il Monza sta per annunciare i primi arrivi: dovremo aspettare il 1° luglio, giorno in cui si aprirà ufficialmente la sessione estiva del Calciomercato 2019.

Il lavoro del ds Antonelli sarà piuttosto difficile per quanto riguarda le uscite. Il Monza deve infatti cedere ben 12 giocatori: Ceccarelli, Reginaldo, Tentardini, Otelè, Paquetà, Tomaselli, Chiricò, Palladino, Giudici, Cori, Palesi e Marchese. Completate queste operazioni, Galliani e Antonelli andranno a caccia di altri rinforzi da mettere a disposizione del riconfermato Cristian Brocchi: Schenetti del Cittadella e Maiorino del Livorno sono sempre obiettivi caldi, mentre l'attaccante del Parma Ceravolo resta più un sogno di mercato che una trattativa percorribile.