Giornate di calma apparente in cadetteria in attesa dell'inizio ufficiale della sessione estiva di Calciomercato fissata per la giornata di lunedì 1 luglio. Tra le formazioni che in questi ultimi giorni hanno effettuato alcune operazioni in entrata e in uscita c'è il crotone. La formazione di Giovanni Stroppa potrà contare in sede di ritiro estivo sulla presenza dell'esterno destro Moreno Rutten, giunto da svincolato. Non farà parte della rosa rossoblu invece l'attaccante Ante Budimir riscattato dal Mallorca, squadra con la quale ha conquistato la promozione in Liga spagnola al termine dei Play-Off del campionato di Segunda Division.

Bellodi, si tratta con il Milan

Nei giorni scorsi alcuni contatti sarebbero stati avviato dalla società crotonese con lo staff del Milan.

La formazione rossonera potrebbe infatti mandare a giocare alcuni suoi giocatori Primavera al fine di testarne le qualità in campionati agonistici come la cadetteria. Il profilo che sembra interessante particolarmente al Crotone è quello del difensore Gabriele Bellodi, calciatore classe 2000, reduce da una parentesi in Serie C tra le fila dell'Olbia. La proposta del Crotone sarebbe giunta ma il club di Milano starebbe ancora valutando l'operazione che potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito.

Rapporti buoni tra le due società che già in passato hanno dato vita ad operazioni che hanno fatto approdare in Calabria Stefan Simic, Giovanni Crociata e Nicolò Zanellato, quest'ultimo protagonista da titolare della recente salvezza del Crotone in Serie B.

Le altre possibili trattative

In attacco la dirigenza crotonese avrebbe messo nella sua lista diversi nominativi: dall'attaccante dell'Atalanta Luca Vido all'aretino Matteo Brunori Sandri. Altro profilo che potrebbe interessare ma sul quale la concorrenza sembra essere agguerrita è quello del giovane Han Kwang Song di rientro al Cagliari dopo il prestito al Perugia.

Il Crotone potrà comunque contare al netto di eventuali arrivi sui rientri di Andrea Nalini alle prese con il recupero dal recente infortunio patito al ginocchio e al giovane Luka Markovic, elemento prestato in estate alla formazione Primavera della Juventus.

In difesa la volontà è quella di confermare gran parte dei calciatori dell'ultima stagione. Riccardo Marchizza è rientrato al Sassuolo dopo il prestito in Calabria, così come Sauli Vaisanen alla Spal e Marcos Curado al Genoa.

Se per i primi due le chance risultano molto poche, rimane invece possibile un ritorno dell'ex calciatore dell'Avellino. Sviluppi sono comunque attesi nei prossimi giorni quando bisognerà dare forma alla rosa prima dell'inizio della preparazione.