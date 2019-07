Si fa sempre più caldo il calciomercato in Serie A. Anche oggi 10 luglio le big (e non solo) vanno a caccia dei rinforzi giusti. La Juventus si è mossa con anticipo, ora Napoli e Inter proveranno a colmare il gap con i bianconeri acquistando dei giocatori di grande spessore. Ma sono un po' tutte le squadre che si stanno rinforzando in queste settimane. Facciamo il punto sulle ultime trattative.

Inter e Napoli sempre al lavoro

L'Inter ha ormai degli obiettivi ben definiti.

Quasi raggiunto l'accordo con il Cagliari per l'approdo di Barella in nerazzurro, adesso si deve guardare agli attaccanti. Pronto l'assalto a Lukaku del Manchester United, più vicino Edin Dzeko. Stando alla Gazzetta dello Sport odierna, l'Inter avrebbe alzato la propria offerta per il centravanti e la Roma adesso potrebbe riaprire la trattativa. Staremo a vedere. A quanto pare cerca una punta anche il Napoli. I partenopei sarebbero infatti sulle tracce di Rodrigo Moreno, bomber del Valencia e della nazionale spagnola. Che non pregiudicherebbe l'eventuale arrivo di James Rodriguez, che non è stato convocato dal Real Madrid.

Le altre trattative di calciomercato

Grandissimo colpo in cantiere per la Sampdoria di Eusebio Di Francesco. I blucerchiati infatti sarebbero molto vicini al difensore colombiano Murillo, con un passato nell'Inter e reduce dall'esperienza con il Valencia. La Lazio sta finalmente per chiudere l'affare Lazzari. L'esterno destro della Spal nella prossima stagione vestirà la casacca della squadra allenata da Simone Inzaghi. Che potrebbe perdere il centrocampista Milinkovic-Savic, finito nel mirino del Manchester United.

Molto attivo nelle ultime ore anche il Sassuolo. In neroverde potrebbe finire il centrocampista Traorè, lo scorso anno all'Empoli. E poi la formazione neroverde sembra essere la favorita per prendere, sempre dai toscani, l'attaccante Caputo. Rinforzo in arrivo anche per il Verona, che punta al centrale Bocchetti, che si è svincolato dallo Spartak Mosca.

Due rinforzi in arrivo per il Lecce

Il Lecce, che continua a tenere d'occhio il bomber turco Burak Yilmaz, sta per mettere a segno altri due colpi molto importanti.

I salentini infatti sono sulle tracce del difensore Rossettini e dell'attaccante Lapadula, entrambi del Genoa. La Roma sta per cedere due difensori. Marcano tornerà al Porto, il giovane Bianda è pronto per una nuova esperienza in Francia. Il Nantes è sulle sue tracce. I giallorossi si muovono in questo Calciomercato anche in entrata. Pare ad un passo infatti l'arrivo del difensore Mancini dall'Atalanta. Il Parma sta per chiudere l'accordo con l'Inter per arrivare all'esterno offensivo Karamoh.

Infine il difensore giapponese Tomiyasu, titolare della sua nazionale, 21 anni, si è legato al Bologna. Arriva dai belgi del Sint-Truiden.