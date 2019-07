La Juventus continua ad essere la dominatrice indiscussa di questo Calciomercato estivo. La società bianconera ha già aggiunto alla sua rosa dei tasselli davvero importanti. Dopo aver preso i centrocampisti Rabiot e Ramsey, aver riportato a Torino Gigi Buffon e ingaggiato un giovane di prospettiva come Pellegrini, è arrivato anche l'accordo per De Ligt. Il giovane difensore olandese arriva dall'Ajax e sarà senz'altro un perno della Juventus 2019-20.

Pubblicità

Pubblicità

Un giocatore destinato ad innalzare ancora di più la qualità della squadra torinese. Le trattative bianconere però non sono ancora finite, perché la dirigenza a quanto pare segue delle altre piste per rendere sempre migliore la rosa affidata a Maurizio Sarri, che avrà il compito di vincere il nono scudetto consecutivo e magari di riuscire a vincere quella Champions League tanto attesa dalla dirigenza e dai tifosi.

Pubblicità

Chiesa il sogno per l'attacco

Federico Chiesa è uno degli esterni più interessanti del panorama europeo. Giocatore dotato di grande corsa e di una tecnica raffinata, che gli hanno consentito di essere determinante con la maglia della Fiorentina nelle passate stagioni. Il suo valore è cresciuto ancor di più dopo gli ultimi Europei Under 21, visto che è stato tra i migliori della squadra azzurra. Può giocare sia a destra che a sinistra e senz'altro si integrerebbe benissimo negli schemi di Sarri, che predilige il 4-3-3 come modulo per le sue squadre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

La Juventus è molto interessata alle sue prestazioni, ma la pista che porta al giocatore viola sembrerebbe essere molto in salita. La Fiorentina ha da poco cambiato proprietà e il nuovo presidente Commisso non sembra intenzionato a voler cedere il suo giocatore migliore. Anzi è proprio da Chiesa che vorrebbe ripartire per la rifondazione della formazione viola.

Dani Alves opzione a destra?

Negli ultimi giorni è tornato a circolare con insistenza anche il nome di Dani Alves come possibile nuovo terzino destro della squadra di Sarri.

Anche se ha da tempo superato i trent'anni, l'esterno brasiliano rimane uno dei migliori nel suo ruolo e lo ha confermato anche in nazionale, vincendo con il Brasile la Coppa America. Potrebbe dunque essere lui uno dei volti nuovi della Juventus 2019-20. Rimane però da capire prima quale sarà il futuro di Cancelo, che è finito nel mirino di grandi club come City e Bayern Monaco. Se la Juventus deciderà di cederlo, allora per forza di cose dovrà tornare sul mercato per garantirsi un sostituto all'altezza.

Pubblicità

Sembrerebbe invece sfumare la pista Trippier, visto che il terzino destro del Tottenham pare essere molto vicino ad un accordo con l'Atletico Madrid.