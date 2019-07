Lo scambio Romelu Lukaku-Paulo Dybala per il Calciomercato della Juventus sembra ormai quasi cosa fatta. La Gazzetta dello Sport oggi parla di accordo vicino con titolo che lascia poco spazio ai dubbi: “Lukaku Juve sì”. Dello stesso avviso è Tuttosport che assicura come il via libera per il belga a Torino sia vicino. Insomma la trattativa è caldissima, l’agente dell’argentino è in Inghilterra per trattare con lo United, è possibile però, come spiega il Corriere dello Sport che prima l’attaccante voglia incontrare Sarri per aprire una porta alla permanenza ai bianconeri.

L’ipotesi però è molto lontana, il tecnico avrebbe anche voglia di lavorare con il calciatore ma la società sembra ormai aver fiutato l’affare e quindi avrebbe deciso di cedere la Joya.

Mercato Juventus: la cessione di Dybala è una buona idea

Lo scambio Lukaku-Dybala per il mercato della Juventus è dietro l’angolo e sarebbe una buona soluzione per tutti. A godere dell’affare sarebbe in primis proprio il numero 10 bianconero.

La società ha ormai deciso di venderlo e questo non è di certo l’approccio migliore all’annata che doveva essere quella della rinascita dopo il flop della stagione scorsa. Maurizio Sarri ha sempre dichiarato di apprezzare il talento del giocatore ma l’inserimento nel suo 4-3-3 sembra davvero difficile. Sugli esterni Dybala è un pesce fuori d’acqua, lo è stato con Allegri e lo sarebbe anche con il nuovo allenatore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

L’unica posizione possibile è quella del falso nove, intrigante per tutti ma ci vorrebbe molto tempo per verificarne la praticabilità in campo e la Juve di tempo non ne ha.

Il mercato della Vecchia Signora è stato tutto improntato sul presente, a dimostrarlo c’è anche l’ultima mossa in uscita: la cessione di Kean. Il giovane è forte ed è per questo che nell’affare è stata inserita la possibilità di pareggiare una futura offerta, ma i bianconeri hanno fretta di vincere e quindi hanno bisogno di giocatori pronti in tutti i ruoli.

Andando al Manchester United Paulo Dybala troverebbe invece l’ambiente giusto per rilanciarsi. Solskjaer lo vede perfetto trequartista del suo 4-2-3-1, dietro all’unica punta e questa è la soluzione migliore per l’argentino. Il suo talento è esploso proprio quando Allegri decise di schierare quattro giocatori offensivi con Dybala alle spalle di Higuain. L’addio del numero 10 è utile anche alla società che valuta il cartellino 100 milioni e secondo Tuttosport ha trovato nello United la sponda buona per arrivare più o meno ad ottenere quella cifra.

La valutazione di Lukaku è di circa ottantacinque e nell’affare i Red Devils inserirebbero anche un conguaglio a favore dei torinesi di 15 milioni. Una cessione pesante, dopo i tanti acquisti, era pronosticabile per i Campioni d’Italia, la scelta è ricaduta su Dybala e forse è davvero meglio per tutti.

Lukaku è l’uomo giusto per il 4-3-3 di Sarri

Felice sarà anche Romelu Lukaku che a questo punto è pronto a diventare l’ennesimo colpo del mercato della Juventus in questa estate 2019.

L’attaccante belga ormai da mesi vuole lasciare il Manchester United per rilanciarsi dopo un’annata in cui, soprattutto con Ole Gunnar Solskjaer è stato ai margini. Il centravanti ha scelto la Serie A come sua prossima destinazione, prima sembrava dovesse finire all’Inter, ma oggi è molto vicino ai bianconeri che per lui hanno già pronto il posto di attaccante centrale nel tridente di Sarri. In quel ruolo il tecnico ha sempre saputo valorizzare i suoi talenti, Higuain non ha mai segnato tanto come a Napoli nella sua carriera e Lukaku spera di poterne ripercorrere il percorso a Torino.

Il belga è un centravanti dal fisico possente e dal gran fiuto del gol, per lui parlano i numeri con 187 palloni scagliati nelle porte avversarie in poco più di 400 partite. Con Cristiano Ronaldo da una parte e i vari Douglas Costa, Bernardeschi e Cuadrado dall’altra la vita dell’attaccante potrebbe essere davvero una pacchia. Lo scambio Dybala-Lukaku fa davvero felici tutti, per primi i giocatori che hanno fame di rilancio e negli attuali club difficilmente riuscirebbero ad esprimersi al meglio. Poi ci sono le società stesse che hanno trovato il modo di chiudere due possibili casi scottanti con le giuste valutazioni. Infine a godere beneficamente dell’affare sarebbero i tecnici che si ritroverebbero in casa due giocatori con caratteristiche molto utili ai loro schemi i gioco. Il mercato della Juventus è pronto a piazzare un altro colpo, e anche in questo caso sembra proprio che Paratici abbia preso la giusta decisione.