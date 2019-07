E' sempre la Juventus ad essere protagonista in questo Calciomercato estivo. La società bianconera non vuole essere "padrona" solo in Italia, dove vince ormai lo scudetto da ben otto anni, ma vuole vincere la Champions League e per farlo c'è bisogno di un organico sempre più importante. E non è un caso che il club si sia mosso con largo anticipo, mettendo a segno due colpi davvero strabilianti come i centrocampisti Rabiot e Ramsey. Elementi che sono arrivati tra l'altro a costo zero e che saranno titolari fissi nello scacchiere di Maurizio Sarri. Che però sta aspettando altri rinforzi.

De Ligt obiettivo numero uno della Juventus

Ormai se ne parla da diverse settimane. E' Matthijs De Ligt l'obiettivo primario del calciomercato della Juventus in questo momento. E' un difensore centrale olandese (classe 1999) che ha fatto benissimo con l'Ajax ed è anche un perno della nazionale orange. Un giocatore già di grande spessore a livello europeo e con ampi margini di crescita. Sarebbe senz'altro un colpo importante per questa Juve che vuole sognare in grande.

L'Ajax per cederlo chiede una somma molto alta, a quanto pare circa 80 milioni di euro. La Juventus ad ogni modo potrebbe anche cedere agli olandesi un giocatore molto gradito come Moise Kean, giovane attaccante che lo scorso anno si è ritagliato uno spazio importante e che nella Eredivisie senz'altro sarebbe candidato alla doppia cifra.

Ma si pensa anche alle cessioni

La Juventus in questo momento è però impegnata nel calciomercato anche per piazzare alcune pedine che non sembrano rientrare nei piani dell'allenatore Sarri.

Uno di questi è Cuadrado, esterno offensivo colombiano, che a quanto pare potrebbe essere ceduto in Cina. Nella lista dei partenti c'è il centrocampista Khedira e anche un altro mediano, il francese Matuidi, che potrebbe finire altrove.

In attacco rimane da capire il futuro di Gonzalo Higuain. Il centravanti ex Napoli e Chelsea si rilancerà sotto la guida dell'allenatore toscano (che lo aveva voluto anche in Inghilterra appena qualche mese fa) oppure andrà a giocare altrove?

La Roma punterebbe volentieri sull'argentino per rinforzare il suo attacco. Anche il titolare della fascia destra difensiva, il portoghese Cancelo, sembra destinato alla cessione. E' il Bayern Monaco, oltre al City, la squadra che maggiormente sembra essere interessata alle sue prestazioni. Punto interrogativo al momento pure su Mandzukic, che non ha le caratteristiche degli esterni offensivi adatti al gioco del nuovo allenatore. Non è da escludere una sua cessione, mentre potrebbe essere invece rilanciato in bianconero Douglas Costa, esterno tutto dribbling e fantasia.