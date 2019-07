Anche oggi mercoledì 17 luglio calciomercato bollente in serie A. Tutte le big sono a caccia di rinforzi in attesa del prossimo campionato e si stanno muovendo con decisione. A farlo nel migliore dei modi finora è stata soprattutto la Juventus, che dopo aver ingaggiato Rabiot e Ramsey è riuscita a trovare l'accordo con l'Ajax per il trasferimento del difensore De Ligt. E non è finita qui, visto che il club bianconero ha ancora altri colpi in serbo. Nel mirino rimarrebbe Federico Chiesa, anche se la Fiorentina ha dichiarato di non volersi privare a nessun costo del suo campione.

Pubblicità

Pubblicità

Roma, possibile l'arrivo di Veretout dopo quello di Mancini

L'Inter di Antonio Conte aspetta ancora di accogliere i suoi nuovi attaccanti. La società nerazzurra ha messo il turbo nella trattativa per portare a Milano il centravanti Lukaku del Manchester United. L'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto una somma vicina agli 80 milioni di euro richiesti dai Red Devils. Rimane vivo anche l'interesse per il romanista Edin Dzeko.

Pubblicità

Il futuro di De Rossi intanto pare essere ancora in campo: l'ex centrocampista e capitano della Roma sembrerebbe infatti intenzionato a continuare la carriera in Argentina per vestire la maglia del Boca Juniors. Il popolo della "Bombonera" già sogna.

Nuovo colpo in arrivo intanto per la Roma di Fonseca, pronta ad accogliere il centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout, per il quale è stata sconfitta la concorrenza del Milan.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

I rossoneri dunque dovranno guardare altrove e avrebbero fatto un pensierino per Jean Seri, ma il centrocampista del Fulham è ormai ad un passo dal Galatasaray. I giallorossi intanto in mattinata hanno messo a segno il colpo Gianluca Mancini, il difensore ormai ex Atalanta e già nel giro della Nazionale ha già effettuato le visite mediche con il club giallorosso.

Napoli, James rimane sempre il primo obiettivo

Continua la telenovela James Rodriguez per il Napoli.

Il giocatore colombiano continua a rimanere in cima alla lista dei preferiti del tecnico Ancelotti, ma la concorrenza dell'Atletico Madrid si è fatta pressante. Nuovo volto anche in casa Atalanta: preso il trequartista Ruslan Malinovskyi dal Genk, giocatore dai piedi buoni che potrebbe far bene anche in Champions.

Anche il Parma continua a rinforzarsi in questo Calciomercato estivo, visto i gialloblù si sono assicurati Il ritorno del centravanti Inglese dal Napoli.

Pubblicità

Ufficiale anche l'arrivo dall'Inter dell'esterno offensivo Karamoh. Infine per Simone Verdi si registra un interessamento da parte della Sampdoria, che però dovrà vedersela con il Torino, altro club molto interessato alle prestazioni del trequartista ex Bologna e attualmente in forza al Napoli, che però sembra intenzionato a cederlo.