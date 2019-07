Norwich-Atalanta è la seconda amichevole di livello del team di Gasperini in questa estate 2019. Dopo la sconfitta 2-1 contro lo Swansea, la Dea torna in campo per affrontare una delle squadre neopromosse in Premier League. Possibili alcuni minuti in campo per Duvan Zapata, tornato per ultimo in gruppo dopo gli impegni in Copa America. Nel mirino del tecnico degli orobici ci sono i tanti giovani che si stanno giocando le proprie carte per rimanere a Bergamo.

La diretta streaming di Norwich-Atalanta

Norwich-Atalanta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube della squadra inglese. Sarà l’unico modo di seguire la partita in video, nessuna televisione italiana seguirà le gesta degli orobici in terra inglese, mentre la sfida contro il Leicester del 2 agosto sarà invece una esclusiva di Sky Sport. Tornando a domani sera alle 20, orario di inizio italiano della gara, ovviamente per tutti i tifosi nerazzurri ci sarà la necessità di affinare l’inglese, la diretta sarà infatti nella lingua del team di casa.

Zapata e i giovani sotto la lente di Gasperini

Norwich-Atalanta sarà un test utile per tutta la rosa a disposizione di Gasperini. Gli orobici giocheranno con il solito 3-4-1-2 tanto caro al tecnico di Grugliasco. Gli occhi dell’allenatore saranno puntati su Duvan Zapata che potrebbe essere impiegato per capire a che punto è la sua forma fisica dopo i primi giorni di allenamento. Il Gasp si attende miglioramenti dal centrocampista Malinovsky, vero e proprio “botto” di mercato dei nerazzurri che deve ancora entrare nei meccanismi già collaudati della Dea.

Da seguire anche la prestazione di Luis Muriel, il colombiano è arrivato per rinforzare l’attacco, da lui tutti si aspettano grandi cose e dopo i gol nelle prime amichevoli sarebbe importante che trovasse un acuto anche contro il Norwich. La sfida inglese sarà un altro test per i tanti giovani che in questo momento sono a metà tra un futuro in prima squadra a Bergamo e un prestito per crescere altrove.

Tra questi il nome più altisonante e con maggiore esperienza in Serie A è quello di Musa Barrow. Il talentino cresciuto nel settore giovanile ha segnato tanto in estate, ma l’arrivo di Muriel potrebbe togliergli lo spazio in rosa per la prossima stagione. Sotto la lente di ingrandimento anche Ibanez, Pessina e Reca, ottimi talenti che Gasperini dovrà “pesare” per capire se sono già pronti per il nostro campionato.

Amichevoli Atalanta: una sola sconfitta estiva per la Dea

L’estate nerazzurra prosegue quindi con Norwich-Atalanta secondo dei tre test inglesi della formazione di Gasperini. Il precampionato è iniziato il 14 luglio con la prima sgambata e il 5-1 rifilato al Città di Clusone con Barrow autore di una doppietta a prendersi la scena. Quattro giorni più tardi incetta di gol per Gomez e compagni con il 9-0 sul Brusaporto.

È stato il giorno dell’esordio del neoacquisto Malinovski, con gol su rigore, e della prima rete di Muriel con la sua nuova maglia. Il 21 luglio altre sei reti, con zero subite, contro il Renate con doppietta di Barrow e Colley e reti del Papu Gomez e Muriel. Infine l’ultimo test disputato fino ad oggi con l’Atalanta sconfitta 2-1 dallo Swansea. La prima amichevole probante non è andata bene, ma gli inglesi erano più avanti nella preparazione e quindi al gol di Ilicic in apertura sono riusciti a rispondere nella ripresa grazie ad una migliore forma fisica. Adesso però è tornato il momento di tornare alla vittoria e Norwich-Atalanta è una bella occasione per la Dea il cui precampionato continuerà come detto con il Leicester il 2 agosto e il 10 contro il Getafe.