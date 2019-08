Entra nel vivo la marcia di avvicinamento al debutto stagionale in Serie B del Crotone, atteso sabato 24 agosto (ore 18:00) dalla sfida dell'Ezio Scida contro il Cosenza.

La società rossoblu rimane però vigile sul mercato per quello che concerne i nuovi rinforzi. Ufficializzato nelle ultime ore il ritorno del terzino Antonio Mazzotta, svincolato dal Palermo, la formazione crotonese ora prova a rinforzare il reparto avanzato in cerca di elementi che possano aumentare ulteriormente il tasso tecnico ma soprattutto garantire un numero importante di reti.

La lunga riabilitazione, che vede protagonista lo sfortunato Andrea Nalini, potrebbe infatti portare il club ad optare per un innesto supplementare in attacco, affidandosi ad un profilo giovane che possa garantire comunque importanti prestazioni.

Despodov ad un passo

Il nome nuovo circolato nelle ultime ore è quello del giovane centrocampista offensivo, all'occorrenza attaccante, Kyril Despodov, calciatore bulgaro di proprietà del Cagliari, prelevato nella scorsa stagione dal club del Cska Sofia.

Un investimento importante quello effettuato dal club sardo, che per aggiudicarsi le prestazioni del talento bulgaro classe '96 ha dovuto effettuare un esborso di circa due milioni di euro, avvalorato da un contratto di cinque stagioni. Per lui il passaggio in Calabria potrebbe giungere con la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Una mossa, quella del Cagliari, voluta per testare i miglioramenti di Kyril Despodov in un campionato difficile come quello cadetto, prima di richiamarlo nella prossima stagione per inserirlo in pianta stabile in prima squadra.

Maxi Lopez in pole per l'attacco

Dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi e relative a un possibile arrivo in Calabria dell'attaccante Diego Falcinelli, le ultime ore hanno visto emergere invece l'ipotesi di approdo della punta argentina Maxi Lopez, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Vasco da Gama. Un accordo che, secondo quanto emerso, sembrerebbe possibile, dopo che sue le più recenti esperienze italiane erano state poco felici con le maglie di Torino, ChievoVerona e Udinese.

Non è tramontata definitivamente la pista che porterebbe all'attaccante del Bologna Diego Falcinelli, mentre rimane viva anche l'alternativa più defilata che porterebbe a Samuel Di Carmine, possibile partente in casa Hellas Verona.

Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi, il Crotone prova a chiudere al meglio il suo mercato con la testa proiettata al "derby" di Calabria che si svolgerà in uno stadio che sembra viaggiare a grandi passi verso il tutto esaurito.