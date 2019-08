In pochi giorni il direttore sportivo Raffaele Rubino sta decisamente puntellando la difesa del Trapani, club neopromosso in Serie B ed abbastanza attivo sul mercato nel tentativo di dare al nuovo tecnico Francesco Baldini una rosa in grado di centrare il traguardo di una salvezza tranquilla. Oggi la società siciliana ha ufficialmente presentato l'eclettico laterale Lorenzo Del Prete, classe 1986 e reduce dall'esperienza come fuori quota della Juventus Under 23 che disputa il campionato di Serie C. A breve, inoltre, il club potrebbe ufficializzare anche un nuovo difensore centrale, tutte le strade portano a Michele Fornasier.

Del Prete, una certezza per la fascia destra

Con Del Prete, il Trapani ha decisamente puntato su un giocatore di grande esperienza nel torneo cadetto. Il classe 1986, dopo aver esordito in Serie A nella stagione 2008/2009 con la maglia del Siena, ha avuto una lunghissima militanza nella seconda divisione nazionale indossando le casacche di Frosinone, Pescara, Nocerina, Novara, Crotone, Catania e Perugia.

Con il grifone certamente le sue stagioni migliori in cadetteria, in cui ha realizzato 6 reti. Arriva dunque dalla parentesi in bianconero in Serie C, 27 presenze ed un gol nella passata stagione e, tra l'altro, Del Prete aveva indossato la maglia della Juve a livello di settore giovanile dal 2002 al 2006. Negli ultimi anni ha giocato spesso come difensore centrale, ma per sua stessa affermazione continua a preferire la corsia esterna nella quale ha occupato anche la posizione di centrocampista. Con il Trapani ha firmato due anni di contratto.

Obiettivo Fornasier

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, inoltre, Rubino avrebbe chiuso la trattativa con il Pescara per Michele Fornasier. L'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà dà l'affare ormai per concluso e secondo ulteriori indiscrezioni mancherebbe solo nero su bianco per un acquisto che, pertanto, potrebbe essere uffcializzato nelle prossime ore. Il cartellino del 25enne difensore centrale è di proprietà del Pescara, anche se il giocatore originario di Vittorio Veneto ha disputato la seconda metà della passata stagione a Venezia.

Fornasier ha un passato nelle giovanili del Manchester United ed il suo passaggio al Red Devils nel 2009 fu al centro di un caso, con la Fiorentina che ne denunciò alla FIFA una presunta irregolarità. Tuttavia il massimo organo del calcio mondiale diede ragione al club britannico, nelle giovanili dello United militerà fino al 2013, vincendo nel 2011 la versione giovanile della FA Cup. Nell'estate del 2013 il suo trasferimento alla Sampdoria e l'esordio in Serie A.

Si trasferisce al Pescara nel gennaio del 2015.