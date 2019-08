Quando ormai mancano pochi giorni all'inizio del campionato gli appassionati di Fantacalcio sono a caccia di utili informazioni in vista dell'asta. C'è chi l'ha fissata già in questo mese di agosto, prima del via del campionato di Serie A (che parte il 24 agosto), altri invece la faranno a settembre.

Ad ogni modo si andrà a caccia di giocatori in grado di portare in dote dei bonus. Non solo gol, ma anche assist, ovvero passaggi vincenti che consentono al compagni di mettere la palla nel sacco. Centrocampisti e attaccanti, ma talvolta anche terzini, che fanno sempre gola a chi praticherà questo fantasy fame.

Chi ha fatto più assist nell'ultima serie A?

Per capire quali potrebbero essere i giocatori da prendere all'asta del Fantacalcio con la speranza che possano portare in dote dei bonus grazie agli assist vincenti è bene guardare al passato. E con esattezza allo scorso campionato. Il giocatore che ha effettuato più passaggi vincenti ai compagni è Gomez dell'Atalanta. Centrocampista offensivo che ha il gol nel sangue ma soprattutto la capacità di creare la superiorità numerica con i suoi dribbling.

I piedi buoni non mancano nemmeno a due giocatori spagnoli che lo scorso anno hanno regalato ben 10 assist ai compagni. Parliamo di Callejon del Napoli e di Suso del Milan. Attenzione però a quest'ultimo, che nella formazione di Giampaolo potrebbe essere utilizzato come trequartista e non come esterno offensivo.

Sempre in casa Napoli troviamo un altro abile assist man come Mertens, elemento che in tanti proveranno ad avere nella propria fantasquadra anche per la sua capacità di far gol.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Calciomercato

Un po' come Quagliarella, che lo scorso anno si è laureato capocannoniere della serie A ma ha anche fornito 8 assist ai compagni. Attenzione anche a Lazzari, passato dalla Spal alla Lazio. Anche in biancoceleste metterà sicuramente in mostra le sue doti di cursore destro e regalerà palloni invitanti a Immobile e compagni. Nella lista dei consigli non può mancare nemmeno De Paul, centrocampista dai piedi buoni dell'Udinese.

Qualche altro nome da appuntare nella lista dei possibili acquisti? Quello di Cengiz Under, sicuramente. Il turco sarà un titolare fisso nella Roma e la sua crescita potrebbe continuare in questa stagione. I piedi buoni non gli mancano di certo. Nella passata stagione sono stati 7 i suoi passaggi vincenti, lo stesso numero di Ilicic dell'Atalanta e Palacio del Bologna, tutti probabili titolari nei rispettivi club.

E poi Pjanic della Juventus, Luis Alberto della Lazio e Lirola, nuovo volto della Fiorentina, terzino destro che garantisce tanta spinta. Tutti elementi che dovrebbero garantire un rendimento molto positivo.