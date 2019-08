Esordio stagionale casalingo per la Paganese di mister Alessandro Erra, che allo stadio Marcello Torre ospita il Monopoli del neo tecnico Giorgio Roselli, nel match valido per la seconda giornata di andata del campionato di Serie C Girone C: la sfida è fissata per questo pomeriggio 31 agosto 2019, con fischio di inizio previsto per le ore 17.30.

Gli azzurrostellati sono reduci dalla sconfitta maturata all'Enrico Rocchi di Viterbo, disputatasi domenica scorsa: Tounkara e Antezza hanno reso vana la rete del momentaneo pareggio siglata da Alberti. Nelle prime tre gare stagionali, per i campani sono arrivate due sconfitte, contro il Bari in Coppa Italia Serie C e appunto i gialloblu in campionato, e un pareggio contro l'Avellino sempre nella competizione tricolore.

Erra proverà ad invertire la rotta, cercando di guadagnare punti importanti sin dalle prime gare al fine di raggiungere l'obiettivo minimo della salvezza.

I pugliesi invece hanno cominciato la stagione con il giusto piglio: successo di misura in campionato contro la Vibonese tra le mura amiche, grazie alla rete quasi allo scadere siglata dal neo acquisto Fella, mentre in Coppa Italia Tim si è fermato al terzo turno l'arrembante cavalcata dei biancoverdi, che superarono nelle prime due gare il Ponsacco per 4-1 e il Cosenza per 1-0.

Paganese-Monopoli, le probabili formazioni

In vista dell'incontro in programma questo pomeriggio allo stadio Marcello Torre di Pagani, con fischio di inizio previsto per le ore 17.30, i tecnici Erra e Roselli dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Stendardo, Schiavino, Mattia; Carotenuto, Caccetta, Capece, Bonavolontà, Perri; Alberti, Scarpa. Allenatore: Alessandro Erra.

MONOPOLI (3-5-2): Antonino; Ferrara, De Franco, Mercadante; Tazzer, Hadziosmanovic, Carriero, Donnarumma; Giorno; Cuppone, Mendicino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie C Calciomercato

Allenatore: Giorgio Roselli

Tabellino Paganese-Monopoli

PAGANESE: in attesa delle formazioni ufficiali

MONOPOLI: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO: Mattia Caldera della sezione di Como (Monaco-Pedone)

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: