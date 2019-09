E' stato uno dei migliori in campo in Milan-Fiorentina del 29 settembre, fornendo assist decisivi e sbagliando un rigore non importante ai fini del risultato finale: si parla del centrocampista offensivo Federico Chiesa, che con Ribery sta entusiasmando nella Fiorentina di Montella. Grande vittoria per i toscani, un 3 a 1 che mette in bilico la panchina di Giampaolo, che dovrà necessariamente raccogliere punti nel match di sabato contro il Genoa di Andreazzoli, anche lui a rischio esonero.

Come appena scritto, uno dei migliori è stato il nazionale italiano Federico Chiesa, che come è noto è stato oggetto del desiderio della Juventus in estate, vicinissimo al trasferimento a Torino. Solo la 'promessa' di Commisso ai tifosi della Fiorentina di tenere il giocatore ha impedito allo stesso di trasferirsi a Torino ma, come scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere una trattativa posticipata la prossima stagione.

La Juventus avrebbe individuato in Chiesa il rinforzo ideale per il settore avanzato, ed è probabile che la prossima estate la dirigenza bianconera cercherà di investire sul nazionale italiano.

Juventus vorrebbe puntare su Chiesa

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe pronta ad 'italianizzare' la sua rosa ed avrebbe individuato alcuni giocatori che potrebbero essere utili alla causa bianconera.

Si parla molto di Tonali, ritenuto un potenziale fuoriclasse come regista, ma il vero obiettivo per la prossima stagione sembrerebbe il centrocampista offensivo Federico Chiesa, ritenuto il rinforzo ideale per incrementare la qualità nel settore avanzato. Già in estate la Juventus era pronta ad acquistarlo, si è parlato di una possibile offerta di 50 milioni di euro più il cartellino di Orsolini, valutato circa 20 milioni di euro dalla Juve.

Commisso però ha mantenuto la promessa di tenere il nazionale a Firenze almeno una stagione, ed attualmente Chiesa sta dimostrando tutto il suo valore nella Fiorentina di Montella.

Il mercato della Juve

La crescita economica della Juventus ha portato inevitabilmente i bianconeri a fare investimenti importanti ogni stagione: l'anno scorso è arrivo Cristiano Ronaldo, quest'anno De Ligt, il prossimo anno potrebbe toccare proprio a Federico Chiesa, che ha una valutazione notevole, soprattutto dopo le recenti partite.

Inoltre, qualora la nazionale italiana si qualificasse agli Europei del 2020 (è vicinissima alla qualificazione) il giocatore potrebbe mettersi in evidenza anche nella massima competizione europea per nazioni incrementando ulteriormente il valore del suo cartellino. Per la felicità della Fiorentina.