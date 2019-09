La Juventus ha di recente ufficializzato l'aumento di capitale di 300 milioni di euro, una somma notevole che ai tanti è sembrato un modo per ripianare i debiti dovuti all'ingaggio di Cristiano Ronaldo, che evidentemente ha incrementato i costi societari. Tutt'altro, secondo Tuttosport, in quanto la strategia della proprietà è evidente: avvicinarsi alle società europee più ricche che attualmente fatturano 150-200 milioni di euro in più all'anno.

D'altronde pesa ancora molto Calciopoli, la Serie B e la perdita dovuta ai mancati ricavi da sponsorizzazioni, ma la velocità con cui la Juventus è riuscita ad emergere dopo la retrocessione dimostra l'abilità dirigenziale dei bianconeri. L'aumento di capitale servirà non solo a finanziare nuovi acquisti alla Cristiano Ronaldo, ma anche ad investire in infrastrutture, cercando di rendere la Continassa una vera e propria cittadella sportiva.

Juve, aumento di capitale potrebbe portare un nuovo stadio

Come scrive il noto giornale sportivo, l'aumento di capitale è un ulteriore passo per la Juventus per una crescita economica e commerciale che dovrebbe portare ad ulteriore sviluppo del brand bianconero. I prossimi cinque anni saranno molto importanti da questo punto di vista: molto si è fatto partendo dalla realizzazione del nuovo stadio, datato 2011, fino ad arrivare attualmente ad aver strutturato la cittadella con il J Medical, il J Village ed il J Hotel.

L'ulteriore novità per i prossimi anni dovrebbe essere un altro stadio: non parliamo di un nuovo Allianz Stadium e quindi di una grande struttura per la prima squadra, ma di uno stadio per la Juventus women di circa 5000 posti. Ulteriore passo per la crescita del calcio femminile, che sta diventando sempre più sviluppato anche in Italia.

Il mercato della Juventus

Un aumento di capitale improntato anche all'arrivo di nuovi fuoriclasse: dopo l'acquisto dello scorso anno di Cristiano Ronaldo, quest'anno la dirigenza bianconera ha regalato ai suoi tifosi De Ligt, arrivato dall'Ajax per circa 75 milioni di euro.

Ed anche la prossima stagione potrebbe non mancare un altro investimento pesante: secondo le ultime indiscrezioni il giocatore che interessa maggiormente alla dirigenza bianconera è il centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa, che sta giocando alla grande nella squadra di Montella, in coppia con il francese Ribery. Già in estate il nazionale italiano era stato vicino al trasferimento in bianconero ma una promessa del presidente della Fiorentina Commisso ai tifosi toscani ha impedito che si sviluppasse la trattativa, che quindi potrebbe posticipata di una stagione.