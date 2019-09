La Juventus ieri sera ha battuto il Brescia per 1-2. I bianconeri hanno vinto in rimonta grazie ad un autogol e alle rete di Miralem Pjanic. Adesso però la Juve deve pensare alla prossima sfida, in programma sabato alle ore 15. I bianconero oggi non si alleneranno e godranno di un giorno di riposo. La squadra da domani riprenderà la preparazione e contro la Spal Maurizio Sarri non avrà a disposizione Danilo, che ieri è uscito nel primo tempo della sfida contro il Brescia a causa di un fastidio muscolare.

Dunque contro la squadra di Ferrara, la Juve come terzino destro dovrà schierare Juan Cuadrado, vista l'assenza di Mattia De Sciglio che comunque dovrebbe rientrare a breve. Il tecnico toscano sarà costretto ad arretrare il colombiano, dunque è possibile che contro la Spal venga riproposto il 4-3-1-2. Inoltre, sabato in attacco dovrebbe esserci il rientro di Cristiano Ronaldo che dovrebbe giocare con al suo fianco Paulo Dybala.

La Juve tornerà ad allenarsi giovedì pomeriggio

La Juventus quest'oggi godrà di un giorno di riposo e la squadra giovedì pomeriggio riprenderà gli allenamenti in vista della gara contro la Spal. Sabato pomeriggio Maurizio Sarri farà altri cambi anche perché il calendario è fitto di impegni. Per la partita contro la Spal, la sensazione è che il tecnico bianconero confermi il 4-3-1-2, ma in attacco non dovrebbe esserci Gonzalo Higuain che ieri non è sembrato al meglio e dunque al fianco di Paulo Dybala dovrebbe tornare Cristiano Ronaldo.

Alle loro spalle Maurizio Sarri schiererà uno fra Aaron Ramsey e Federico Bernardeschi. Il gallese sabato potrebbe riposare perché sembra difficile che possa giocare tre partite di fila e poi perché martedì prossimo ci sarà la sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen.

Contro la Spal possibile turnover

Sabato pomeriggio, Maurizio Sarri avrà un po' di emergenza in difesa: oltre a Mattia De Sciglio mancherà probabilmente anche Danilo.

Il brasiliano ieri è uscito nella gara contro il Brescia a causa di un problema muscolare che dovrà essere valutato per capire l'entità dell'infortunio. Dunque è possibile che contro la Spal sulla destra ci possa essere Juan Cuadrado. Non è da escludere che anche al centro della difesa possa riposare Leonardo Bonucci, poichè fino ad ora ha sempre giocato. Mentre la certezza sarà Matthijs De Ligt, che potrebbe essere affiancato da uno fra Daniele Rugani e Demiral. Dunque comunque è possibile che contro la Spal ci sia un moderato turnover che potrebbe riguardare anche il centrocampo dove però rientrerà Blaise Matuidi che ieri ha riposato ed è stato sostituito da Adrien Rabiot.