È tempo di pausa per i campionati europei che hanno lasciato spazio alle gare delle nazionali. E così anche in Serie B le varie squadre stanno sostenendo test amichevoli e sessioni di allenamento in vista del ritorno in campo per la disputa dell'ottavo turno di campionato.

La sosta del torneo, come spesso capita, distoglie l'attenzione dal calcio giocato, proponendo nuovi scenari in vista del mercato di gennaio.

Tra le squadre al centro degli ultimi rumors c'è il Crotone, attualmente secondo in classifica in cadetteria con 14 punti, ad una sola lunghezza di distanza dal Benevento capolista. Proprio le due compagini che in questa fase guidano la Serie B sarebbero interessate ad Alessio Riccardi, giovane prospetto della Roma e talento della Primavera che non riesce a trovare spazio in prima squadra.

Riccardi: sarebbe corsa a due Crotone-Benevento

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il centrocampista Alessio Riccardi, classe 2001, sarebbe finito sotto la lente d'ingrandimento di Benevento e Crotone.

Le due società starebbero seguendo l'evolversi della situazione in casa Roma. Il 18enne, infatti, non sta trovando spazio nell'organico giallorosso e a gennaio potrebbe decidere di lasciare la Capitale per lanciarsi in una nuova esperienza professionale.

Romano e romanista, Alessio Riccardi era salito alla ribalta in estate quando il suo nome era stato accostato all'operazione che avrebbe dovuto portare Daniele Rugani dalla Juventus alla Roma, ipotesi poi sfumata per mancato accordo tra i due club.

C'è da sottolineare che anche il giovane calciatore aveva manifestato qualche perplessità relativa all'ipotesi di trasferirsi alla "Vecchia Signora". Rimasto nella rosa romanista, non sarebbe riuscito a convincere il tecnico Fonseca.

Possibile trasferimento in prestito

Con le porte della prima squadra ormai chiuse e una situazione complessa tra società e calciatore, la Roma potrebbe decidere di smorzare i malumori del suo giovane tesserato sul nascere.

Per questo motivo Alessio Riccardi - uno dei talenti migliori del settore Primavera - potrebbe essere girato in prestito nei prossimi mesi.

Il Crotone può vantare con la società di Pallotta una corsia preferenziale: in passato una situazione analoga interessò un giovanissimo Alessandro Florenzi, arrivato in rossoblu ed esploso in Calabria, rientrando nella capitale la stagione successiva quando divenne ben presto titolare nella compagine romanista.

Il Benevento, dal canto suo, potrebbe far valere il suo maggior peso economico, offrendo più garanzie al ragazzo. L'ultima parola però spetterà alla Roma che, con ogni probabilità, mediterà bene sul da farsi prima di prendere una decisione che, per forza di cose, andrà ad aprire nuovi scenari per il futuro di questo centrocampista appena 18enne.