Il legame fra i tifosi della Juventus e Alessandro Del Piero è sempre molto forte. Adesso i fans del grande ex campione juventino avranno un'occasione in più per poterlo incontrare. Infatti l'ex capitano ha aperto un ristorante a Milano. Questo è il secondo locale di "Pinturicchio" visto che ne ha già uno in quel di Los Angeles. Alessandro Del Piero si è raccontato al settimanale "Grazia" e ha spiegato come è nata l'idea di aprire dei ristoranti.

Ma ovviamente l'ex numero 10 juventino ovviamente ha parlato anche della Juventus e di che cosa ha imparato nei tanti anni passati insieme alla Vecchia Signora: "Sono stato lì per tanti anni della mia vita. Di sicuro ho appreso la determinazione”.

Nuova avventura imprenditoriale per Del Piero

Alessandro Del Piero da quando ha lasciato il calcio giocato ha deciso di intraprendere tante nuove avventure.

In particolare "Pinturicchio" ha deciso di buttarsi nel campo della ristorazione. L'ex giocatore della Juve ha aperto un ristorante a Los Angeles e adesso ha concesso il bis aprendo un locale anche a Milano. Del Piero, sulle pagine del settimanale "Grazia", ha svelato come è nata la sua avventura imprenditoriale: "Ogni volta che uscivo a cena non ero mai soddisfatto, allora mi sono detto: “Ci penso io!”.

In realtà è un desiderio che ho sempre avuto", ha dichiarato l'ex campione della Juve. Ma gestire un locale non è semplice e ci vuole tanto impegno e tanta dedizione come ha spiegato lo stesso Del Piero: "Per aprire una attività ci vogliono tempo, dedizione e cura del dettaglio". L'ex fantasista infatti ha sottolineato che in tutto quello che fa ci mette attenzione, altrimenti non comincia nemmeno.

Il suo locale si chiama 'N 10'

Il nuovo ristorante che ha aperto a Milano porterà l'ex calciatore ad essere ogni settimana in Italia. Ovviamente i suoi locali non potevano che chiamarsi come il numero che ha portato per tanti anni sulle spalle: "Sono sempre stato il numero 10 in campo. Lo sono stato con la Nazionale e con la Juventus, la mia squadra per tanti anni", ha confidato Del Piero, sottolineando di essere legato a questo numero, che fa parte della sua vita e perciò per lui è stato semplice sceglierlo come nome dei suoi ristoranti.

Il locale è situato a Milano in viale Monte Grappa, in zona Porta Nuova e curiosamente si trova proprio al civico numero 10.

Alex Del Piero ha poi svelato quali sono i suoi gusti culinari e che cosa ama cucinare ai suoi amici: "Spaghetti alle vongole". L'ex calciatore, ovviamente, nel corso della sua lunga carriera non ha potuto sgarrare più di tanto a tavola, ma adesso che può si concede qualche piccolo sfizio: "Vado sul classico: pizza e patatine".