Roma - Milan alle ore 18 dallo Stadio Olimpico di Roma rappresenta un bivio, una partita che può già significare dentro o fuori per le ambizioni di entrambe le squadre reduci da un pareggio la Roma contro la Sampdoria a Genova e il Milan in casa di rimonta con il Lecce. L'infermeria della squadra di Fonseca è il campanello d'allarme peggiore perchè tra i giallorossi saranno assenti oltre allo squalificato Kluivert gli infortunati Kalinic, Zappacosta, Diawara, Cristante, Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan e Under.

Una nota a favore di Fonseca però i "reduci" non vorranno sfigurare e quindi ci si aspetta una prova di carattere tra i giallorossi. Mancini dovrebbe giocare al fianco di Veretout a centrocampo con il modulo 4-2-3-1 dove i tre trequartisti saranno Perotti-Pastore-Zaniolo e con Dzeko l'unico attaccante abile e arruolabile con maschera sul viso. Sul fronte Milan Pioli cercherà di recuperare quanto di buono fatto nel primo tempo in casa con il Lecce, ma sfumato poi nel brutto secondo tempo.

Saranno ancora assenti Bonaventura e Caldara oltre a Ricardo Rodriguez che per problemi muscolari non ha seguito la squadra nella trasferta romana. L'ultima trasferta per il Milan è coincisa con la vittoria a Genova contro il Genoa. Vittoria amara per Marco Giampaolo che è stato esonerato durante la sosta per le nazionali. La formazione del Milan dovrebbe essere la stessa che ha iniziato con il Lecce con alcuni ballottaggi che vedono il ruolo del terzino destro in competizione tra Calabria e Conti, Biglia favorito su Bennacer e Rafael Leao su Piatek.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Milan

Il polacco in settimana è stato definito dal proprio allenatore non ancora al 100% e per questo si presume che si accomoderà in panchina ad inizio gara. L'ultimo ballottaggio vede Rebic e Calhanoglu con il turco che appare favorito specie dopo la bella prestazione contro il Lecce, dovesse giocare per lui sarebbe la presenza numero 100 in maglia rossonera. Arbitra l'incontro il signor Daniele Orsato della sezione AIA di Schio (Vicenza).

Le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 37 Spinazzola, 6 Smalling, 20 Fazio, 11 Kolarov; 23 Mancini, 21 Veretout; 24 Florenzi, 22 Zaniolo, 8 Perotti, 9 Dzeko.

In panchina: 83 Mirante, 63 Fuzato, 5 Jesus, 61 Calafiori, 15 Cetin, 18 Santon, 53 Riccardi, 54 Darboe, 48 Antonucci.

Allenatore: Paulo Fonseca

A luglio Darboe ha firmato un contratto da professionista con l’#ASRoma, un momento che ha descritto come “la realizzazione di un sogno”. Stasera sarà per la prima volta tra i convocati nella sfida contro il Milan. pic.twitter.com/Gh6vZnDxN4 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 27, 2019

Milan (4-3-3): 99 Donnarumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 39 Paquetà, 20 Biglia, 79 Kessie; 8 Suso, 17 Leao, 10 Calhanoglu.

In panchina: 90 A. Donnarumma, 25 Reina, 12 Conti, 43 Duarte, 68 Rodriguez, 46 Gabbia, 33 Krunic, 4 Bennacer, 7 Castillejo, 11 Borini, 18 Rebic, 9 Piatek. Allenatore: Stefano Pioli.

Have you got your match snacks ready? Time is running out! ⏱



Manca poco a #RomaMilan: sale l'attesa! ⏱#SempreMilan pic.twitter.com/R3jfjRvYd6 — AC Milan (@acmilan) October 27, 2019

I convocati di Mister Fonseca per la partita contro il Milan:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore, Riccardi, Darboe

Attaccanti: Dzeko, Antonucci.

I convocati di Mister Pioli per la partita contro la Roma:

Portieri: Donnarumma G., Reina, Donnarumma A.

Difensori: Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernandez, Musacchio, Romagnoli

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paquetà

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leao, Piatek, Rebic, Suso.

Here’s the 22-man squad Coach Pioli has called up for the Roma clash ⚽️



Tornano Calabria e Castillejo: sono 22 i convocati per #RomaMilan 🔴⚫ #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/tXMcTClxVa — AC Milan (@acmilan) October 26, 2019

Dove vedere Roma - Milan e le probabili quote:

La nona giornata di campionato prevede alle ore 18 il big match allo Stadio Olimpico di Roma tra Roma e Milan. La partita si potrà vedere in esclusiva su Sky nei canali Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno , canale 203, e su Sky Sport 251. L'incontro domenicale per gli abbonati della piattaforma Sky sarà visibile tramite l'app ufficiale Skygo o sempre nella sezione strwaming di di Sky 'NowTv'. Le quote previste facendo una media di quanto previsto dai bookmakers sono:

Vittoria Roma : 2,15

: 2,15 Pareggio : 2,25

: 2,25 Vittoria Milan: 3,15

Leggermente favorita la Roma nonostante tutti gli infortuni, ma anche il pareggio è un opzione molto calda, è consigliabile un 1X.