Questa sera si concluderà la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una delle gare più interessanti è quella che si giocherà al Camp Nou e vedrà di fronte Barcellona e Inter. Le due squadre sono appaiate in classifica con un punto e per questo entrambe cercano un successo per fare un passo avanti importante in ottica qualificazione. Due società che sono state spesso protagoniste sul mercato.

Per questo motivo non mancano i temi con i blaugrana che seguiranno con attenzione alcuni elementi della rosa nerazzurra. Su tutti Lautaro Martinez, il cui nome è accostato al Barça da qualche settimana, vista la stima che nutre verso di lui Leo Messi.

Il Barcellona segue Lautaro Martinez

Uno dei maggiori osservati nel match di questa sera tra Barcellona e Inter sarà Lautaro Martinez. L'attaccante argentino, infatti, cerca il riscatto dopo una serie di prestazioni non sempre eccellenti.

Il Toro, però, sarà uno dei grandi osservati anche da parte degli spagnoli, che seguono da tempo le sue giocate. Il classe 1997 avrebbe conquistato anche il fuoriclasse argentino, Leo Messi, grazie alle prestazioni con la maglia dell'Albiceleste, con la quale ha realizzato una tripletta nell'ultima gara amichevole.

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, stima tantissimo Lautaro e si è espresso pubblicamente a suo favore, schierandolo anche spesso dal primo minuto in questa prima parte della stagione, al fianco di Romelu Lukaku.

La clausola rescissoria da centoundici milioni di euro inserita nel suo contratto nelle scorse settimane ha fatto discutere, tanto che si sarebbe vociferato anche di un possibile rinnovo di contratto con conseguente adeguamento dell'ingaggio, attualmente inferiore ai due milioni di euro a stagione.

Gli altri giocatori seguiti

Lautaro Martinez non è l'unico giocatore che sarà seguito da vicino con interesse dal Barcellona nel match di Champions League questa sera.

Un altro grande osservato dei blaugrana è Milan Skriniar, con i catalani che nelle ultime sessioni di Calciomercato hanno sempre provato a strappare ai nerazzurri senza successo. Il centrale slovacco continua ad interessare, vista l'esigenza di dover rinforzare il reparto arretrato ma l'Inter non sembra affatto interessata a privarsi di uno dei migliori elementi in rosa.

L'altro nome che comincia a circolare in orbita Barcellona è quello di Stefano Sensi.

Arrivato dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, il centrocampista ha stupito tutti con le sue prestazioni, tanto che l'Inter sta pensando già ad esercitare il riscatto, anticipando i tempi di qualche mese. La sua valutazione sembra essere già quasi raddoppiata e con gli Europei alle porte non è escluso che questa possa crescere ulteriormente.