Bologna-Sampdoria di domenica alle 12,30 segna la prima trasferta di Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata. Il tecnico ha il compito di risollevare i genovesi dall’ultimo posto in Serie A e dopo il pari con la Roma cerca il successo che ai liguri manca ormai dal 22 settembre (1-0 al Torino). Le buone notizie per Sir Claudio arrivano dall’infermeria, con Depaoli completamente recuperato e Linetty sulla buona strada.

Più alternative quindi per la nuova Samp e tanti dubbi in vista della trasferta in terra emiliana. La probabile formazione blucerchiati è ricca di ballottaggi, ma il primo nodo da sciogliere è quello del modulo. Ranieri in settimana ha provato il 4-4-2 del suo esordio a Marassi e il 4-3-1-2 sistema di gioco caro all’ex tecnico Giampaolo. Queste sono le due soluzioni tattiche in cui l’unico punto fermo resta la difesa.

Secondo Il Secolo XIX sarà confermata la linea che non ha subito gol con la Roma in cui i centrali sono stati Murillo e Colley e i due terzini Bereszynski, a destra, e Murru, a sinistra.

Bologna-Sampdoria: Ramirez spera in una maglia

I grandi dubbi in vista di Bologna-Sampdoria riguardano quindi il centrocampo e l’attacco. Se il sistema di gioco dovesse restare lo stesso dell’esordio non dovrebbero cambiare gli esterni.

Jankto con il cambio di tecnico sembra avere una marcia in più e potrebbe così occupare ancora la corsia di sinistra. A destra spazio invece a Rigoni, colpo più costoso dell’estate che però non sta rendendo quanto si sperava. Al centro del campo confermatissimo l’ottimo Bertolacci appena arrivato a Genova da svincolato. La novità potrebbe essere Ekdal al posto di Viera anche se l’inglese non è completamente tagliato fuori.

Se invece Ranieri decidesse di cambiare modulo e passare al 4-3-1-2 ecco che sicuro titolare sarebbe Gaston Ramirez, ex di turno. L’uruguaiano è l'unico numero 10 "puro" dei blucerchiati e con il rombo sa rendere al meglio. Così il sudamericano spera in una maglia alle spalle delle due punte. Se questa dovesse essere la scelta, a centrocampo dovrebbero giocare Viera, Ekdal e Bertolacci insieme, con Jankto possibile sorpresa e Rigoni fuori dalla formazione titolare.

L’attacco della Sampdoria cambia, opportunità in vista per Bonazzoli

La sfida di Bologna per la Sampdoria dovrà rappresentare la riscossa per l’attacco. Il reparto avanzato blucerchiato è il peggiore in serie A con quattro reti, insieme all’Udinese. Non si creano occasioni e quelle poche che arrivano non si concretizzano. Il problema esiste e Ranieri, una volta sistemate le cose in difesa, lo affronterà magari con qualche cambio tattico.

Per ora invece resta la coppia ma rispetto alla Roma, al Dall’Ara potrebbero cambiare i protagonisti.

Sicuro del posto è Fabio Quagliarella, il capocannoniere della scorsa serie A in questa stagione stenta a decollare ma ha la piena fiducia del tecnico e secondo Il Secolo XIX sarà titolare fino a quando non deciderà lui di rifiatare. Possibile invece che cambi il suo compagno di reparto con Gabbiadini insidiato da un paio di candidati forti. Il primo è Gianluca Caprari che però continua ad andare a corrente alternata e soprattutto non pare avere il gol nel sangue.

In forte salita sono invece le quotazioni di Bonazzoli, il classe ’97 è stato molto apprezzato dai tifosi e non solo con la Roma. Di tutti i compagni di reparto di Quagliarella è quello con maggiore dimestichezza con la rete. La giovane età unita al momento delicato i classifica non giocano a suo favore ma chissà che Ranieri non possa davvero dargli fiducia. D’altronde Bologna-Sampdoria deve essere la sfida del rilancio e i rischi a volte pagano.