Secondo quanto riportato da seriebnews.com, il Milan sarebbe uno dei quattro club interessati all'idea di acquistare l'attaccante di proprietà del Sassuolo Gianluca Scamacca. La Elliott Management, proprietaria dei rossoneri, ha finora adottato una strategia di mercato incentrata sull'acquisto di giovani giocatori con un alto potenziale che possono generare future plusvalenze. Il Milan ha speso 70 milioni di euro a gennaio per Krzysztof Piatek e Lucas Paqueta, mentre Theo Hernandez, Rade Krunic, Rafael Leao, Ismael Bennacer, Leo Duarte e Ante Rebic sono arrivati ​​per un totale di 90 milioni di euro in estate.

Il più vecchio dei giocatori acquistati ha solamente 25 anni. Secondo seriebnews.com, un altro giovane giocatore è entrato nel mirino del capo scout Geoffrey Moncada: si tratterebbe proprio di Gianluca Scamacca, un attaccante attualmente in prestito all'Ascoli in Serie B dal Sassuolo.

Il ventenne ha giocato nella Primavera della Roma e del PSV prima di trasferirsi a Sassuolo e fa già parte della squadra nazionale italiana Under 21.

Ha realizzato ben sei gol in meno di 600 minuti di campionato in questa stagione, attirando l'interesse del Milan, nonché dell'Inter, della Juventus e dell'Arsenal. Tuttavia, il classe 1999 è sotto contratto con il club neroverde fino al 2023 e, secondo quanto riportato da seriebnews, il Sassuolo ha in programma di promuoverlo nella prima squadra della prossima stagione, lasciando intendere di non essere intenzionato a vendere un giocatore così prezioso. Il Sassuolo è però avvertito: le big di Serie A e non solo si starebbero già muovendo per l’attaccante.

Calciomercato Milan, Calabria potrebbe lasciare i rossoneri

Per quanto riguarda gli altri rumors di mercato rossoneri, Calabria è sicuramente uno tra i giocatori più contestati di questo inizio di stagione, nonostante nelle scorse annate abbia fatto sempre delle ottime prestazioni. Quest'anno c'è la concorrenza di Andrea Conti, il quale si è ripreso definitivamente dal suo infortunio e forse questo può essere un fattore negativo per Calabria.

Un recente retroscena di Calciomercato.com ha affermato che Paolo Maldini, Zvonomir Boban e Ricky Massara "interverranno per risolvere il problema" nella finestra di gennaio, con quattro possibili nuovi terzini. Sempre secondo quanto riportato dal sito appena citato, Calabria sarebbe diventato un obiettivo del Siviglia e del direttore sportivo Monchi. Il club della Liga ha inviato uno scout per assistere alla partita domenica sera a San Siro tra Milan e Lazio e sta valutando la possibilità di presentare un'offerta a gennaio.

Recentemente è stato affermato che anche il Real Madrid sarebbe interessato a Calabria per risolvere i suoi problemi sul lato destro della difesa.