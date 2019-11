Uno dei protagonisti del successo dell'Inter di ieri sul Bologna per 2-1 è stato Lautaro Martinez. Pur non avendo segnato l'attaccante è stato tra i migliori in campo. In particolar modo nel primo tempo quando l'argentino si è visto annullare anche un gol per fuorigioco dopo uno stop al volo spettacolare su lancio di Lukaku. Nella ripresa, poi, il Toro è stato decisivo nel procurarsi il calcio di rigore realizzato dal compagno di reparto e che ha portato i tre punti.

Prestazioni in crescendo, con il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ne ha tessuto le lodi nel post partita. E non è un caso che nelle ultime settimane si continui a parlare dell'interesse dei top club europei nei suoi confronti. Su tutti il Barcellona che continua a monitorare il calciatore e, sotto traccia, lavora ad un possibile assalto al termine della stagione.

Il Barcellona insiste per Lautaro

Una delle società che ha mostrato maggiore interesse per Lautaro Martinez è il Barcellona.

I blaugrana sono alla ricerca di un sostituto di Luis Suarez che ormai va verso le trentatré primavere e non può reggere a lungo i ritmi di tre partite in una settimana. Inoltre il Toro sembra che abbia costruito un feeling particolare con Leo Messi visto che i due hanno giocato insieme la Copa America con la Nazionale argentina la scorsa estate.

E proprio la Pulce sembra stia spingendo nei confronti della dirigenza del club spagnolo affinché possa fare un affondo per l'attaccante dell'Inter la prossima estate.

E proprio nel match tra le due squadre in Champions League Lautaro si è messo in luce mettendo a segno un grande gol lasciandosi alle spalle l'intera difesa del Barça. L'attaccante nerazzurro sembra pronto alla definitiva consacrazione dopo che lo scorso anno ha cominciato ad essere chiamato in causa con continuità solo dopo l'esplosione del caso Mauro Icardi.

La posizione dell'Inter

L'Inter è consapevole della crescita esponenziale di Lautaro Martinez.

I nerazzurri hanno puntato su di lui lo scorso anno acquistandolo dal Racing Avellaneda per venti milioni di euro più bonus. A dimostrazione della fiducia nelle sue qualità il club ha subito inserito una clausola monstre da centoundici milioni di euro. I fatti gli stanno dando ragione ma ora proprio quella clausola sembra spaventare la società nerazzurra visto il forte interesse del Barcellona.

Per questo motivo l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha avviato i dialoghi con l'entourage del classe 1997 per arrivare al rinnovo di contratto, al fine anche di eliminare definitivamente la clausola rescissoria.

Nonostante il forte interesse del Barcellona (e anche del Manchester United), l'intenzione dell'Inter è quella di respingere qualsiasi assalto, rimandando al mittente le varie proposte e puntando sulla coppia Lautaro Martinez-Lukaku che tanto bene sta facendo alla sua prima stagione.