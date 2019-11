Juventus-Atletico Madrid è il match di Champions League che si giocherà martedì 26 novembre alle ore 21. Tanti dubbi da sciogliere per Sarri riguardo la probabile formazione bianconera per questo impegno, visti i molti giocatori acciaccati le cui condizioni vengono tenute in osservazione giorno dopo giorno.

La Juve è già qualificata alla seconda fase del torneo, visti i 10 punti conquistati. C'è però da conservare il primo posto nel girone, tenendosi dietro proprio gli spagnoli, attualmente secondi a quota 7 e ancora alla ricerca di punti per staccare il pass per gli ottavi.

La possibile formazione bianconera

La Juventus è già qualificata per la fase successiva, ma contro l'Atletico non è intenzionata certo a fare una scampagnata e in campo andranno i migliori. In porta ci sarà la conferma di Szczesny, novità invece sono attese in difesa. Bonucci è sicuro di una maglia, De Ligt invece è in dubbio a causa di un acciacco accusato contro l'Atalanta. In caso di forfait è pronto Rugani.

Dubbi pure sulle corsie esterne. A destra Sarri potrebbe optare per Danilo, più abile nella fase difensiva rispetto a Cuadrado. Con De Sciglio che potrebbe essere confermato a sinistra nel caso in cui non recupererà Alex Sandro.

A centrocampo Sarri probabilmente rilancerà Matuidi. Il francese ha riposato in campionato e dunque dovrebbe essere più fresco per questo match. In cabina di regia andrà Miralem Pjanic, giocatore al quale non si può rinunciare, mentre l'ultimo posto se lo contenderanno Khedira e Bentancur, con il secondo che potrebbe spuntarla in extremis.

Il tedesco, infatti, non sta vivendo una fase brillante della sua stagione. Da verificare in extremis le condizioni di Rabiot, che potrebbe far parte della lista degli indisponibili.

Per quanto riguarda il ruolo di trequartista, nessun dubbio, giocherà Ramsey. Il gallese sarà titolare, considerando anche l'infortunio occorso a Bernardeschi nell'ultimo match di serie A e le condizioni di Douglas Costa, anche lui non al meglio.

E in attacco? Il nodo più grande riguarda Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha saltato la trasferta di Bergamo a causa di un acciacco fisico. Non è detto che sia a disposizione per questo match, anche se l'obiettivo della Juventus è quello di schierarlo fin dal primo minuto. Il portoghese è sulla via del recupero e si è regolarmente allenato. Ad ogni modo, in caso di un suo forfait, spazio allora all'accoppiata Dybala-Higuain.

Nel caso invece CR7 dovesse essere regolarmente in campo, ci sarà una staffetta tra gli altri due attaccanti, con Dybala che sembra favorito sul compagno per giocare dall'inizio.

Questo dunque in sintesi il probabile undici titolare di Maurizio Sarri: Szczesny, Danilo, Bonucci, Rugani, De Sciglio, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Ronaldo (Higuain), Dybala.