Nuove importanti indiscrezioni per il Calciomercato della Juventus arrivano dall’Inghilterra. Alcuni quotati giornali britannici scrivono che il campione del mondo N’golo Kantè sarebbe pronto a lasciare il Chelsea la prossima estate. Una notizia che avrebbe del clamoroso e che farebbe scatenare un'asta di mercato visto che molte big d’Europa sarebbero pronte ad accogliere a braccia aperte il centrocampista.

Considerato tra i migliori mediani del mondo, il transalpino è stato uno dei principali artefici del miracolo Leicester con Ranieri in panchina.

Passato l’anno successivo al Chelsea per 36 milioni di euro, ha vinto la Premier League e l’Europa League con i blues. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato e in molti sussurrano che l’addio all'Inghilterra arriverà già la prossima estate.

Calciomercato, la Juventus potrebbe entrare in corsa nel caso in cui Kantè dovesse lasciare il Chelsea

Il nome di Kantè, da qualche mese a questa parte, viene accostato alle voci di calciomercato riguardanti la Juventus per un paio di validi motivi. Il primo riguarda Maurizio Sarri che lo ha già allenato a Londra e stima moltissimo il talento di Kanté.

Il secondo è che i bianconeri starebbero cercando un centrocampista di grande valore: Pogba è il sogno ma non può essere l’unica opzione possibile. Così la notizia del possibile addio al Chelsea di Kanté ha riacceso le voci in merito ad un possibile trasferimento a Torino del fenomeno transalpino. Di sicuro chiunque vorrà approcciarsi a Kantè dovrà prima fare i conti con il proprio portafogli, visto che verosimilmente l’operazione costerà (solo di cartellino) oltre 100 milioni.

La cifra viene ipotizzata da più parti ma è sulla prossima destinazione del giocatore che abbondano le interpretazioni in arrivo dai media inglesi.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Calciomercato

Ad infiammare i sogni dei Campioni d’Italia è il Daily Star che scrive a chiare lettere che il francese vorrebbe cambiare Paese: preferirebbe trasferirsi alla Juve o al Bayern Monaco, tralasciando per esempio il Barcellona.

Real Madrid e Juventus in lotta per Kantè

Diversa, invece, sarebbe la scelta di Kantè secondo il Sun. L’importante quotidiano britannico scrive infatti che la prima opzione per il mediano sarebbe il Real Madrid e non la Juventus. La chiave del trasferimento sarebbe Zinedine Zidane che avrebbe un rapporto molto stretto con il suo connazionale.

I blancos partirebbero così in vantaggio su tutti e la scelta del tecnico di puntare forte sul centrocampista attualmente al Chelsea sarebbe avallata anche dal presidente Fiorentino Perez. Kantè, nella visione di Zidane del Real del futuro, sarebbe il perfetto rimpiazzo oppure l’alter ego di Casemiro.

Ovviamente tutte queste sono voci non confermate dal diretto protagonista della notizia. L’unica cosa certa è che se davvero il francese decidesse di lasciare Londra, il suo diventerebbe uno dei nomi più caldi dell’estate 2020.

Per la Vecchia Signora e il Real Madrid potrebbe essere la seconda importante battaglia. Non va infatti dimenticato che entrambi i club vogliono fortemente Pogba e stanno cercando ormai da mesi di superarsi a vicenda per il campione francese, ormai ai ferri corti con il Manchester United. Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo per la sessione di gennaio ma a giugno potrebbe arricchirsi di un super obiettivo: N’Golo Kantè.