Questa domenica 22 dicembre, dalle ore 17:45 su Rai 1, andrà in scena la finale della Supercoppa Italiana.

A contendersi la coppa saranno la Juventus (vincitrice, nella scorsa stagione, dello scudetto) e la Lazio (detentrice dell'ultima Coppa Italia). Sarà la quinta volta che le due squadre si affronteranno in una finale della Supercoppa; nei quattro precedenti vi sono state due vittorie ciascuna.

Entrambe le squadre si trovano in un grande momento di forma: la Juventus in tutti i match giocati finora in stagione ha perso una sola volta (proprio contro la Lazio), mentre i biancocelesti vengono da otto vittorie consecutive in campionato.

Pochi dubbi in casa Lazio

La Lazio di Simone Inzaghi non dovrebbe cambiare rispetto a quella che ha vinto a Cagliari; confermatissimo il 3-5-2: tra i pali ci sarà Strakosha; il tridente difensivo sarà composta da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Sugli esterni di centrocampo agiranno Lazzari a destra e Lulic a sinistra, mentre in mezzo al campo le chiavi del gioco saranno affidate a Lucas Leiva, Milinkovic Savic e Luis Alberto. Non cambierà neanche la coppia offensiva, che sarà composta dall'intoccabile Immobile (capocannoniere del campionato) e Correa.

Partirà dalla panchina Caicedo, nonostante il gol allo scadere che ha regalato la vittoria a Cagliari.

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic Savic, Lulic, Correa, Immobile.

Le probabili scelte di Maurizio Sarri

Leggermente diversa la situazione in casa Juventus; Maurizio Sarri, infatti, deve ancora dirimere alcuni dubbi in vista della finale. Su tutti quello legato a Higuain: il Pipita dovrebbe partire dalla panchina, con Bernardeschi che sarebbe chiamato ad agire sulla trequarti alle spalle della coppia offensiva composta da Dybala e Ronaldo. Nel caso in cui invece dovesse essere scelto Higuain, l'argentino andrebbe a formare la coppia d'attacco con CR7 mentre Dybala scalerebbe sulla trequarti. Altro dubbio è quello legato alla difesa, con De Sciglio che dovrebbe giocare titolare al posto di Alex Sandro.

Infine è ballottaggio anche per quanto riguarda il portiere: Szczesny è infatti recuperato, ma potrebbe ancora partire dalla panchina. Nel caso in cui giocasse Buffon, il portiere italiano diverrebbe il giocatore con più presenze in Supercoppa.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Il pre-partita del match andrà in onda dalle 17:00, quando Domenica In cederà la linea agli studi di Rai Sport. Oltre che su Rai1, la partita sarà visibile in diretta streaming anche dal sito di 'Rai Play'.