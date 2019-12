Quella di ieri sera è stata una serata amara per la Juventus che ha perso per 3-1 contro la Lazio. I bianconeri hanno giocato un buon primo tempo e nel secondo sono stati puniti da alcuni episodi. La partita, per la squadra di Maurizio Sarri è cambiata quando è stato espulso Juan Cuadrado e questo ha sicuramente dato una spinta in più alla Lazio. L'altro episodio chiave è stato il cambio forzato a centrocampo, infatti, l'uscita di Rodrigo Bentancur ha certamente pesato dal punto di vista del gioco.

Anche perché Emre Can non ha dato lo stesso apporto che dà l'uruguaiano ed è sembrato davvero un corpo estraneo alla squadra. Il gruppo della Juve, però, non fa drammi e molti giocatori juventini, tramite i social, hanno invocato l'unità di tutto l'ambiente. A cominciare da Cristiano Ronaldo che con un post su Instagram, ha scritto: "Teniamo duro".

CR7 in netta ripresa

La sconfitta contro la Lazio di certo non fa piacere all'ambiente juventino, ma la sfida dell'Olimpico ha regalato anche qualche nota positiva.

Per esempio si è visto un Cristiano Ronaldo in netta crescita. CR7 ha ritrovato il gol su azione, ma non solo. Il portoghese era molto più pimpante e il problema fisico che lo ha condizionato, nelle ultime settimane, sembra svanito. Dunque la Juve deve ripartire dalle cose positive visto che non è tutto da buttare. I bianconeri, nei momenti di difficoltà, sanno compattarsi e ne escono più forti di prima. Infatti, CR7, tramite il suo profilo di Instagram, ha chiesto a tutti di tenere duro e di mantenere l'unità: "Tutti uniti fino alla fine". Adesso Ronaldo e compagni avranno ancora diversi impegni da qui alla sosta natalizia e l'obiettivo deve essere quello di ritrovare la vittoria.

Cuadrado: "Più uniti che mai"

Il gruppo della Juventus, da diversi anni, dimostra che nei pochi momenti di difficoltà da compattarsi ancora di più. La squadra si cementa proprio nelle giornate no e la sconfitta contro la Lazio può essere un propulsore a fare ancora meglio. All'Olimpico si è vista una buona Juve che è stata condannata dagli episodi. Uno di questi episodi negativi ha visto protagonista Juan Cuadrado che nel secondo tempo della sfida contro la Lazio è stato espulso e ha lasciato i compagni in 10.

Il colombiano, però, non si perde d'animo e con un post Instagram, ci ha tenuto a sottolineare che la Juve è più unita che mai e che pensa solo a raggiungere i suoi obiettivi. Adesso i bianconeri penseranno alla Champions e poi si focalizzeranno sulla gara contro l'Udinese. Contro i friulani ovviamente Juan Cuadrado non ci sarà poiché sarà squalificato e non sarà la sola assenza visto che mancherà anche Miralem Pjanic che ieri è stato ammonito ed era diffidato perciò domenica prossima non ci sarà.

Poi resta da capire se alle loro defezioni se ne aggiungeranno delle altre poiché resta da capire come sta Rodrigo Bentancur.