Sampdoria-Juventus del 18 dicembre, più che per la vittoria (facilmente pronosticabile) dei campioni d'Italia in casa dei doriani, quasi certamente passerà alla storia per alcuni record. Innanzitutto il primato di presenze in Serie A raggiunto da Gigi Buffon che, agganciando Paolo Maldini a quota 647 gare nel massimo campionato, adesso è il primatista di questa classifica. Poi è toccato al tecnico Maurizio Sarri ottenere il 100° successo in 169 panchine di Serie A, battendo il collega Carlo Ancelotti che ha tagliato questo traguardo dopo 185 match.

Su tutti, però, ad entrare (ancora una volta) nella storia è stato Cristiano Ronaldo con il suo gol da cineteca.

Il fuoriclasse portoghese, in occasione del colpo di testa che ha permesso alla Juventus di riportarsi in vantaggio sulla Sampdoria al termine del primo tempo, fissando così il risultato sul 2-1 per i torinesi, si è reso protagonista di un salto a dir poco imperioso. Il cinque volte Pallone d'Oro, infatti, ha effettuato un "volo" di ben 2,56 metri che l'ha reso praticamente imprendibile per i difensori blucerchiati.

Inoltre c'è da sottolineare la precisione nella sua incornata che ha trafitto il portiere Audero, per nulla scontata in occasione di una simile acrobazia atletica.

Inevitabilmente si sono sprecati e si stanno sprecando aggettivi e commenti d'ammirazione per l'ennesima perla di CR7. Tra i complimenti più "originali" c'è da evidenziare quello di Marco Materazzi. L'ex difensore dell'Inter è intervenuto su Instagram dove ha pubblicato una foto che mette a confronto la prodezza balistica di Cristiano Ronaldo contro la Samp e il suo colpo di testa al 19° minuto della finale del campionato del mondo 2006 che permise all'Italia di pareggiare la precedente rete di Zinedine Zidane.

Materazzi e il paragone tra la sua prodezza e quella di CR7

Chi non ricorda il gol siglato da Marco Materazzi alla Francia nel 2006?

Fu la rete che permise all'Italia allora allenata da Marcello Lippi di annullare l'iniziale vantaggio transalpino firmato Zidane. Il risultato non si schiodò dall'1-1 nemmeno nei tempi supplementari, e durante i calci di rigore furono proprio gli azzurri a laurearsi campioni del mondo per la quarta volta nella storia.

Ebbene, in queste ore l'ex difensore della nazionale italiana ha rispolverato proprio questa storica marcatura per fare i suoi "complimenti" a Cristiano Ronaldo. Sul suo profilo Instagram, infatti, "Matrix" ha postato un'immagine comparativa dei due stacchi di testa: da un lato quello del campione portoghese tra i difensori della Sampdoria, e dall'altro il suo ai danni della Francia.

Le due foto sono state accompagnate da una didascalia ironica: "Bravo Air CR7, quasi come me".

Subito dopo, l'ex giocatore dell'Inter si è comunque congratulato con l'attaccante della Juventus, anche se resta il confronto tra i due "voli" in campo: 2,56 metri d'altezza raggiunti dal fuoriclasse lusitano, 2,70 metri la quota toccata nel 2006 dal campione del mondo azzurro.