Sampdoria-Juventus finisce 1-2 e ci sono tanti voti positivi nelle pagelle di questa sfida, anticipo della 17esima giornata di Serie A.

Pagelle bianconere che vedono come grande protagonista Cristiano Ronaldo. E' stato infatti il portoghese a realizzare la rete decisiva, quella che consente alla formazione di Sarri di prendersi momentaneamente il primato nella classifica di serie A. CR7 ha segnato l'1-2 con un colpo di testa imperioso su ottimo assist di Alex Sandro. La Juventus era passata in vantaggio con una prodezza d Dybala, ma poi Caprari era riuscito a segnare il gol del momentaneo pareggio.

Nel secondo tempo il risultato non è più cambiato.

Le pagelle dei bianconeri

Buffon 6: raggiunge Maldini in cima alle presenze in serie A, non può evitare il gol di Caprari, poi non deve compiere miracoli.

Danilo 6: è l'uomo giusto quando la Juventus vuole giocare con tre attaccanti, perché spinge di meno di Cuadrado. Ordinato, copre bene il suo binario.

Demiral 6: una sufficienza di stima per il turco, meno brillante rispetto alle ultime uscite. Ci sta qualche prestazione altalenante.

Bonucci 6.5: lui è un insostituibile in questa Juventus e merita uno dei voti più alti per la sua capacità di aiutare sempre i compagni.

Alex Sandro 6.5: è un motorino a sinistra, peccato che alle volte manchi un po' di concretezza. Dal 83' De Sciglio ng: pochi minuti quando c'è da blindare il risultato.

Rabiot 6: il francese ancora non ha raggiunto uno stato di forma ottimale, lo si capisce perché non cerca mai di andare oltre il compitino.

Pjanic 6.5: il bosniaco torna titolare dopo la squalifica e sforna l'ennesima prova positiva. Dai suoi piedi nascono tante iniziative interessanti.

Matuidi 6: ha speso finora tante energie in questa stagione, un po' appannato ma comunque efficace. Sarri non lo risparmia quasi mai, proprio perché conosce la sua importanza a livello tattico.

Dybala 7: ancora una volta una grande prestazione da parte della Joya, che è molto ispirato in questa fase della stagione. Bene anche da trequartista.

Dal 77' Douglas Costa ng: deve lavorare ancora per trovare lo smalto dei giorni migliori.

Higuain 6: è il meno brillante del tridente della Juventus e nelle pagelle prende il voto meno alto. Si rifarà in altre occasioni. Dal 70' Ramsey 6: venti minuti per mettere benzina nelle gambe in vista della Supercoppa, dove presumibilmente sarà titolare.

Cristiano Ronaldo 8: è in uno stato di forma davvero super nell'ultimo periodo, l'appannamento di novembre è ormai alle spalle. Firma il gol della vittoria con uno stacco imperioso, a quell'altezza nessun difensore è riuscito a contrastarlo. Sempre più determinante nella corsa scudetto dei bianconeri. Il migliore.