Nelle ultime settimane, Cristiano Ronaldo ha dimostrato di aver ritrovato la forma fisica segnando 5 gol nelle ultime 4 partite con la Juventus. Il giocatore, dunque, ha smaltito il problema fisico che lo ha infastidito nel mese di novembre e adesso vuole trascinare i bianconeri nei prossimi importanti impegni.

Il portoghese sta bene alla Juve e il suo sodalizio con la Vecchia Signora sembra sempre più solido. Del futuro di Cristiano Ronaldo ha parlato il suo agente Jorge Mendes: "Finirà la sua carriera alla Juve? Si, può perché lui ha firmato un contratto", ha detto il manager di CR7 ai microfoni della premiazione del Golden Boy.

CR7 è felice a Torino

Cristiano Ronaldo, nelle ultime partite, ha dimostrato di essere al top della forma e sta segnando con grande continuità. CR7 si diverte e si vede e sopratutto sembra avere un grandissimo feeling con i due argentini Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Il manager del fenomeno di Madeira, Jorge Mendes, ieri sera, era a Torino alla premiazione del Golden Boy e ne ha approfittato anche per parlare del futuro del suo assistito. Il manager ha sottolineato che l'attaccante portoghese è felice in bianconero: "Lui è contento, sono stato con lui quest'oggi (ieri, ndr) ed è contentissimo".

Inoltre, a Jorge Mendes è stato chiesto che cosa ne pensa CR7 del tridente proposto da Maurizio Sarri nell'ultima sfida di campionato: "È contento, ha un grande allenatore". Insomma, l'umore del giocatore portoghese pare essere buono in questa fase.

L'attaccante portoghese prepara le prossime sfide in bianconero

Questo pomeriggio, Cristiano Ronaldo sarà alla Continassa insieme ai suoi compagni per preparare la sfida di domani, mercoledì 18 dicembre contro la Sampdoria. Ma questo non sarà il solo appuntamento che attende i bianconeri prima della pausa natalizia.

Infatti, domenica 22 dicembre la Vecchia Signora si contenderà la Supercoppa italiana nel match contro la Lazio.

Dunque l'attenzione di CR7 e di tutta la Juve è rivolta a queste due importantissime partite. Domani, contro la Sampdoria, Cristiano Ronaldo guiderà l'attacco bianconero, ma resta da capire se Maurizio Sarri lo schiererà ancora con Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, oppure no. Infatti, il tecnico juventino deve decidere se far riposare uno dei due argentini. Qualora uno fra i due dovesse effettivamente rifiatare, come trequartista verrà inserito nuovamente Federico Bernardeschi. Ogni dubbio comunque verrà risolto nella seduta di questo pomeriggio, anche se Maurizio Sarri comunicherà la formazione alla sua squadra solo domani, poco prima che la Juventus si trasferisca allo stadio Marassi per la giocare la gara contro la Sampdoria.