Dopo l'amarezza per il pareggio in extremis subito dalla Fiorentina in campionato e la delusione per l'addio alla Champions League, finalmente è giunta una notizia positiva per l'Inter. I sorteggi di Europa League, infatti, sono stati benevoli per la squadra milanese che, dopo essere stata "retrocessa" nell'ex Coppa Uefa, dovrà vedersela ai sedicesimi di finale con i bulgari del Ludogorets. Anche se ovviamente in ambito internazionale non bisogna sottovalutare nessun avversario, è pur vero che il club di Zhang è riuscito ad evitare squadre ben più ostiche come il Bayer Leverkusen e lo Shakhtar Donetsk.

Le date degli incontri di andata e ritorno sono già state decise. L'Inter disputerà il primo match il 20 febbraio in Bulgaria, mentre una settimana dopo, il giorno 27, attenderà la compagine allenata da Aleksi Zhelyazkov a San Siro. Ricordiamo che il Ludogorets ha superato il turno classificandosi in seconda posizione nel Girone H alle spalle della capolista Espanyol. In campionato, invece, al momento è al primo posto. Nella sua storia, la società con sede a Razgrad ha conquistato 8 titoli nazionali, 2 Coppe di Bulgaria e 4 Supercoppe bulgare.

In Europa, invece, l'esordio assoluto è avvenuto in Champions League nella stagione 2012-2013, mentre in Europa League il miglior risultato è stato il raggiungimento degli ottavi di finale.

I precedenti dell'Inter in Bulgaria: nessuna sconfitta

Nel mese di febbraio, l'Inter per la prima volta nella sua lunga storia affronterà il Ludogorets. Tra le due formazioni, infatti, non vi è alcun precedente. Ad ogni modo, i numeri della squadra nerazzurra in Bulgaria sono promettenti, poiché quando ha incrociato avversarie di questo Paese è riuscita ad uscirne sempre imbattuta.

Andando a ritroso nel tempo, l'ultima occasione in cui la Beneamata ha giocato contro una formazione bulgara è stata addirittura più di quarant'anni fa, ovvero nella stagione 1974-1975, quando la compagine lombarda ebbe la meglio in Coppa Uefa sull'FK Etar, vincendo a Milano con un rotondo 3-0 e pareggiando a reti bianche fuori casa. Invece risale alla Coppa dei Campioni 1966-1967 il triplo confronto con il Cska Sofia. Dopo due risultati di parità con identico risultato (1-1) sia all'andata che al ritorno, durante lo spareggio decisivo i nerazzurri ebbero la meglio sui rivali con il punteggio di 1-0.

Nel complesso, dunque, in attesa della sfida con il Ludogorets, l'Inter ha totalizzato 5 match contro compagini bulgare, ottenendo 2 affermazioni e 3 pareggi. La speranza, ovviamente, è che dopo il 27 febbraio questa statistica possa aggiornarsi con altri dati positivi, lasciando vuota la casella delle sconfitte.