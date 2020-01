La Juventus in questo mercato di gennaio ha messo a segno un colpo molto importante. Infatti, i bianconeri si sono assicurati le prestazioni di Dejan Kulusevski. Il ragazzo classe 2000 è stato pagato 35 milioni più 9 di bonus, ma sbarcherà a Torino solo a giugno. Dejan Kulusevski, infatti, resterà in prestito al Parma fino a fine stagione. Ma secondo Luciano Moggi, la Juventus dovrebbe cercare di anticipare l'arrivo a Torino del giocatore svedese già a gennaio.

Moggi dà un consiglio a Paratici

Il mercato invernale della Juventus sarà improntato solo ad operazioni in prospettiva.

Infatti, i bianconeri si sono assicurati Dejan Kulusevski per giugno e adesso Fabio Paratici starebbe lavorando per prendere altri giocano di prospettiva. Luciano Moggi, intervenuto a Radio Bianconera, ha parlato proprio dell'acquisto da parte della Juve di Dejan Kulusevski: "Io andrei a parlare con il Parma, gli offrirei in cambio Rugani e cercherei di portarlo subito a Torino", ha dichiarato l'ex dirigente juventino. Dunque, per Luciano Moggi, Fabio Paratici dovrebbe fare un tentativo per arrivare subito al giocatore svedese.

Per l'ex dirigente, la carta per provare a convincere il Parma a mollare Dejan Kulusevski potrebbe essere Daniele Rugani. Nel suo intervento radiofonico, Luciano Moggi ha sottolineato che in Italia la rosa della Vecchia Signora è superiore a tutti gli altri, mentre in Europa è più difficile.

L'ex dirigente juventino commenta la vittoria contro il Cagliari

La Juventus domenica scorsa ha battuto il Cagliari per 4-0 grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo e al gol di Gonzalo Higuain. I bianconeri sono apparsi piuttosto in palla soprattutto nel secondo tempo. Ma Luciano Moggi la pensa diversamente: "Il primo tempo è stato apatico", ha dichiarato l'ex dirigente a radio bianconera. Moggi ha poi aggiunto che nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, la squadra di Maurizio Sarri ha sbloccato il risultato per un errore avversario.

Per l'ex dirigente bisognerà poi vedere cosa succederà nella prossima sfida contro la Roma. Proprio da oggi, la Juve inizierà a mettere nel mirino la sfida contro i giallorossi. I bianconeri si alleneranno nel pomeriggio e il tecnico toscano comincerà a pensare alle scelte di formazione. I dubbi in vista della gara contro la Roma riguardano soprattutto la difesa e l'attacco. I nodi sono legati soprattutto al partner difensivo di Leonardo Bonucci e a chi verrà impiegato sulla trequarti. Maurizio Sarri dovrà cercare di capire se sarà il caso di schierare il tridente pesante oppure se sarà più giusto affidarsi ad un uomo come Aaron Ramsey. Infatti, il gallese può dare maggiore equilibrio in fase difensiva.