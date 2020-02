Sta per partire la fase ad eliminazione diretta dell'Europa League, e dai sedicesimi entreranno in gioco anche quelle squadre arrivate al terzo posto nel proprio girone di Champions League. Tra queste c'è l'Inter, data come tra le grandi favorite alla vittoria finale. I nerazzurri avevano già una rosa importante, tanto da giocarsi fino all'ultima giornata il passaggio agli ottavi di finale di Champions. La società nerazzurra, però, ha lavorato bene anche sul mercato di gennaio, assecondando le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte.

Il colpo da novanta è rappresentato sicuramente dall'arrivo di Christian Eriksen dal Tottenham per venti milioni di euro.

La lista dell'Inter

L'Inter ha presentato quest'oggi la lista per la fase ad eliminazione diretta dell'Europa League. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ovviamente, ha inserito i tre nuovi acquisti su cui punta molto in questa seconda parte della stagione. La stella è sicuramente Christian Eriksen, arrivata dal Tottenham per una cifra molto bassa, intorno ai venti milioni di euro.

Un vero e proprio affare fiutato dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che ha approfittato del fatto che il centrocampista danese avesse il contratto in scadenza a giugno.

Rinforzati anche gli esterni, seguendo le indicazioni proprio dell'allenatore salentino. Il primissimo colpo è stato Ashley Young, che ha rescisso il contratto con il Manchester United, firmato un accordo di sei mesi con l'Inter.

Il laterale inglese ha già avuto un buon impatto, giocando sempre da titolare nelle ultime tre partite, contro Cagliari, Fiorentina e Udinese. L'altro esterno arrivato a Milano, invece, è stato Victor Moses. Il nigeriano è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, che lo ha richiamato dal prestito al Fenerbahce, dove aveva giocato poco. Questa la lista presentata dal club meneghino alla Uefa in queste ore:

Lista A: 1 Samir Handanovic, 2 Diego Godin, 5 Roberto Gagliardini, 6 Stefan de Vrij, 7 Alexis Sanchez, 8 Matias Vecino, 9 Romelu Lukaku, 10 Lautaro Martinez, 11 Victor Moses, 12 Stefano Sensi, 13 Andrea Ranocchia, 15 Ashley Young, 20 Borja Valero, 23 Nicolò Barella​​​​​​, 24 Christian Eriksen, 27 Daniele Padelli, 33 Danilo D’Ambrosio, 34 Cristiano Biraghi, 37 Milan Skriniar, 77 Marcelo Brozovic, 87 Antonio Candreva, 95 Alessandro Bastoni.

Lista B: 30 Sebastiano Esposito, 31 Lorenzo Pirola, 35 Filip Stankovic, 36 Thomas Schirò, 38 Giacomo Pozzer, 41 Jacopo Gianelli.

Chi resta fuori

Per tre giocatori inseriti all'interno della lista, ce ne sono tre che restano fuori rispetto a quanto visto in Champions League in casa Inter. Scontate le esclusioni di Valentino Lazaro e Matteo Politano. Il primo è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Newcastle per oltre venti milioni di euro. Il secondo, invece, è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Napoli per una cifra complessiva intorno ai venticinque milioni di euro.

Desta scalpore, però, l'esclusione di Kwadwo Asamoah. Il ghanese ieri è tornato in panchina ma, a quanto pare, il problema al ginocchio non è ancora superato. Non è escluso che, dopo gli arrivi di Moses e Young, l'ex Juventus possa operarsi per risolvere definitivamente la questione.