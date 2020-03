La Juventus è già al lavoro per programmare il Calciomercato estivo. Tanti i nomi accostati alla società bianconera, si va dai francesi Paul Pogba e Houssem Aouar al nazionale italiano Sandro Tonali. Evidente quindi la politica che la Juventus vorrebbe continuare a portare avanti, affidarsi ovvero ai migliori giovani che offre il mercato. Per questo in estate non sono escluse cessioni eccellenti. Si parla molto di Sami Khedira, che potrebbe lasciare la Juventus per un'esperienza professionale in Major League Soccer o per fare ritorno in Germania.

Nelle ultime ore però si è aggiunta un'altra clamorosa indiscrezione che riguarda nello specifico il regista bosniaco Miralem Pjanic. Secondo calciomercato.com il centrocampista bianconero potrebbe essere una delle cessioni eccellenti del mercato estivo. Il giocatore la scorsa stagione ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus fino a giugno 2023 con un ingaggio stagionale di 6,5 milioni di euro a stagione. La crescita esponenziale in questa stagione di Bentancur nel ruolo di regista potrebbe però portare la Juventus a facilitare la cessione del bosniaco.

Juventus, tris di squadre su Pjanic: lo vorrebbero Psg, Barca e Real

Secondo calciomercato.com, Miralem Pjanic in estate potrebbe lasciare la Juventus. Sul mediano bosniaco ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain che vorrebbe affidare la regia del gioco al giocatore bianconero. Non solo PSG, secondo la stampa spagnola ci sarebbero anche Barcellona e Real Madrid su Pjanic. Una trattativa a cui la Juventus potrebbe non opporsi, considerando la crescita in questa stagione di Bentancur nel ruolo di mediano davanti alla difesa.

Contro l'Inter l'uruguaiano ha brillato nel ruolo di regista dimostrando di sapersi disimpegnare bene anche in quel ruolo. Le recenti prestazioni di Pjanic potrebbero ulteriormente facilitare la cessione del bosniaco: il regista è in particolare finito nel bersaglio della critica per una prestazione non all'altezza delle sue qualità nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione.

La stagione di Miralem Pjanic

Il centrocampista Miralem Pjanic è stato uno dei migliori della Juventus nella prima parte della stagione. Da gennaio però abbiamo assistito ad un calo importante dal punto di vista fisico coinciso anche con i risultati altalenanti della Juventus. Ha disputato 22 presenze con 3 gol e 4 assist in Serie A, 2 presenze in Coppa Italia, 7 in Champions League ed una in Supercoppa Italiana. Secondo transfermarkt il suo valore di mercato è di 65 milioni di euro. Dalla sua cessione quindi la Juventus potrebbe ricavare un tesoretto prezioso da investire sulla mediana. Se quindi fossero confermate le cessioni di Pjanic e Khedira, la Juventus potrebbe portare a Torino Pogba e uno fra Tonali e Aouar.