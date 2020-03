Uno dei presidenti più amati della storia del Napoli è sicuramente Corrado Ferlaino. Quest'ultimo viene ricordato dai tifosi della società campana per aver portato a Napoli Diego Armando Maradona e per aver vinto due scudetti.

In una recente intervista Ferlaino si è soffermato sugli anni in cui fu il massimo dirigente del Napoli. Nello specifico ha sottolineato come in sette anni di presidenza la squadra campana riuscì a vincere molto grazie soprattutto al 'Pibe de Oro'.

Dopo aver parlato della propria gestione societaria, si è soffermato sul calcio di oggi dichiarando: "Il Napoli attuale ha combattuto quasi alla pari per tanti anni con la Juventus e quasi è arrivato lo scudetto".

Secondo Ferlaino due anni fa il Napoli fu vicinissimo alla vittoria del campionato, ma decisivo sarebbe stata una decisione dell'arbitro Orsato: l'ex presidente del Napoli fa riferimento alla discussa partita della stagione 2017-2018 fra Inter e Juventus, giocata a San Siro e terminata 3-2 per la squadra allenata in quell'annata calcistica da Massimiliano Allegri.

'Orsato due anni fa tolse lo scudetto al Napoli'

Ferlaino si è soffermato sulla discussa partita di due stagioni fa fra Inter e Juventus (disputatasi il 18 aprile 2018 a San Siro) e terminata 3-2 per i bianconeri.

La Juventus passò dapprima in vantaggio con Douglas Costa, l'Inter riuscì poi a ribaltarla pareggiando con la punta argentina Mauro Icardi e passando in vantaggio con un autogol di Barzagli. Proprio sul 2-1 secondo Ferlaino ci fu l'episodio della presunta espulsione non sanzionata a Pjanic dall'arbitro di quella partita Orsato.

A tal riguardo Ferlaino ha dichiarato: "Orsato in Inter-Juve non espulse Pjanic e ci fu la vittoria dei bianconeri".

La Juventus riuscì a ribaltare la partita, pareggiandola a pochi minuti dalla fine con l'autogol di Skriniar e poi trovando il gol della vittoria grazie alla punta argentina Gonzalo Higuain.

La carriera da presidente di Corrado Ferlaino

L'ingegnere Corrado Ferlaino è stato presidente del Napoli dal 1969 fino al 2000, salvo brevi intervalli. Grazie alla sua gestione la società campana ottenne risultati importanti come la vittoria di una Coppa Italia, di una Coppa di Lega Italo-Inglese (entrambi nella stagione 1975-1976).

Gli anni migliori, come dicevamo in precedenza, corrisposero con la presenza in squadra di Diego Armando Maradona.

Nella stagione 1986-1987 il Napoli vinse la Coppa Italia ed il campionato italiano, nel 1988-1989 la Coppa Uefa, nel 1989-1990 un altro scudetto. Ferlaino concluse il suo ciclo di vittorie con la Supercoppa Italiana nella stagione 1990-1991. Nella sua carriera da presidente del Napoli retrocesse anche in Serie B, nella stagione 1997-1998.