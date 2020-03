Juventus-Lione è la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League in programma martedì 17 marzo. Una sfida cruciale per la formazione bianconera, che dovrà rimontare lo 0-1 subito in terra francese. Per il momento la sfida è regolarmente in programma allo Stadium, ma a porte chiuse, nonostante l'emergenza per il coronavirus stia scombussolando tutti i calendari calcistici. La Serie A sarà infatti ferma almeno fino al prossimo 3 aprile, mentre in Champions League per il momento si sta continuando a giocare.

Chiellini ancora in panchina in Juventus-Lione

Sembra davvero difficile che Chiellini possa guadagnare una maglia da titolare in vista della sfida dello Stadium. L'esperto difensore centrale ha ormai recuperato dall'infortunio subito ad agosto, ma chiaramente non può essere nelle migliori condizioni fisiche, visto che ha giocato pochissimo. Contro l'Inter Bonucci e De Ligt hanno sfornato una prestazione super e per questo motivo anche in Champions League l'allenatore Sarri dovrebbe confermare questa coppia al centro della difesa, con Cuadrado utilizzato nel ruolo di terzino destro e Alex Sandro invece a sinistra.

La spinta degli esterni sarà fondamentale per arrivare alla vittoria. In porta ovviamente Szczesny.

Pjanic non è in forma, fuori contro il Lione?

Una delle mosse più azzeccate di Sarri nell'ultimo match di Serie A è stata quella di utilizzare Bentancur come regista arretrato davanti alla difesa. Il mediano sudamericano infatti ha giocato una partita molto ordinata, solida anche sul piano del contenimento.

E per questo motivo potrebbe essere ancora una volta preferito a un Pjanic che invece pare essere in un momento di forma non ottimale. Lo spessore del centrocampista bosniaco non si discute, ma contro il Lione dovranno andare in campo gli elementi che possono offrire il meglio del loro repertorio. Dunque possibile conferma per Bentancur in regia, con Matuidi e Ramsey ai suoi lati. Il gallese ha dimostrato di dare il meglio nel ruolo di mezzala e non in quello di trequartista.

In attacco ci sarà il tridente

La formazione bianconera deve recuperare un gol e deve vincere a tutti i costi: per questo motivo è lecito attendersi uno schieramento abbastanza sbilanciato in avanti in Juventus-Lione. Douglas Costa, titolare contro l'Inter, dovrebbe essere schierato nuovamente dal primo minuto. Insieme a lui ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo. Il portoghese, con la sua esperienza e il suo carisma, dovrà essere il trascinatore dei bianconeri in una partita del genere. L'ultimo posto se lo giocano come al solito Dybala e Higuain. Questa volta dovrebbe essere il primo a scendere in campo dall'inizio.