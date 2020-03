Nel weekend la Serie A recupera le partite rinviate la giornata precedente. Fra queste spicca sicuramente il Derby d'Italia Juventus-Inter, previsto per domenica 8 marzo alle ore 20:45 all' Allianz Stadium di Torino. Da disposizioni governative, a seguito dell'emergenza contagio, il match si giocherà a porte chiuse come tutte le altre partite del fine settimana. La Juventus non dovrebbe rischiare capitan Giorgio Chiellini, condizionato in questi giorni da un affaticamento muscolare. I centrali dovrebbero essere De Ligt e Bonucci mentre sulle fasce dovrebbero essere confermati i terzini brasiliani Danilo ed Alex Sandro.

Le possibili novità di formazione di Maurizio Sarri

Le novità principali potrebbero riguardare il centrocampo rispetto alla partita di Champions League contro il Lione. L'uruguaiano Bentancur possibile regista della squadra bianconera, con ai lati il gallese Aaron Ramsey e il francese Blaise Matuidi. Quest'ultimo probabilmente sarà preferito ad Adrien Rabiot dopo la brutta prestazione dell'ex Paris Saint Germain nella disfatta europea contro il Lione. In avanti Maurizio Sarri è pronto a schierare il tridente con Cuadrado e Cristiano Ronaldo esterni offensivi in appoggio della punta centrale Paulo Dybala. La Juventus proverà a vincere per riprendersi il primo posto, considerando che la Lazio attualmente si trova a +2 dalla squadra bianconera grazie alla vittoria di settimana scorsa contro il Bologna di Mihajlovic.

Godin preferito a Bastoni, panchina per il danese Eriksen

In casa Inter, Antonio Conte dovrebbe affidarsi all'esperienza di Diego Godin, che potrebbe essere preferito al giovane Alessandro Bastoni. Sarà affiancato da De Vrij e Skriniar. A centrocampo invece gli esterni che avranno il compito di sostenere il settore avanzato saranno, con ogni probabilità, Candreva sulla destra e Ashley Young sulla fascia opposta.

Regia affidata a Brozovic, sostenuto dalle due mezzali Barella e Vecino. In avanti il duo che ha dato ampie garanzie ad Antonio Conte, ovvero Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Possibile quindi la panchina per Eriksen.

Le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Ramsey, Bentancur, Matuidi - Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri

Inter (3-5-2): Handanovic - Godin, De Vrij, Skriniar - Candreva, Barella, Brozovic, Vecino e Young - Lautaro Martinez, Romelu Lukaku.

Allenatore: Antonio Conte