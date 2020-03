Finalmente si gioca, il Parma domenica 8 marzo alle ore 15:00 in un Tardini a porte chiuse affronta la SPAL per continuare a dare la caccia all’Europa. L'ufficialità della nuova data della gara dovrebbe arrivare oggi quando la Lega renderà noto il nuovo calendario. Dopo lo stop forzato i Ducali ripartono dopo quasi un mese senza giocare, l’ultima gara è stata infatti quella del 16 febbraio con la vittoria contro il Sassuolo per 1-0. I ferraresi invece non scendono in campo dal 22 febbraio quando persero con la Juventus 2-1 inanellando la quinta sconfitta consecutiva.

Tra le due squadre ci sono ben 20 punti di differenza ma la sfida sarà combattuta perché entrambe hanno bisogno di punti.

D’Aversa continua ad inseguire il sogno sesto posto, che vale l’accesso alla prossima Europa Legaue, distante al momento quattro punti, ma deve recuperare due partite rispetto al Napoli. Situazione quasi disperata per la SPAL, che affronta la gara come un’ultima spiaggia visto che è ultima con 15 punti con una partita in più sulla Samp quart’ultima e con otto punti di vantaggio.

Parma, Kucka recupera per la SPAL

Il Parma si approccia alla gara con la SPAL con i soliti problemi di formazione che questa volta riguardano soprattutto il centrocampo. I gialloblu sorridono per il ritorno di Kucka, in gruppo da quasi una settimana e sicuro titolare al pari di Kurtic. Il problema è che lo slovacco dovrebbe essere il solo a recuperare, ai box ci sono Barillà e Scozzarella che hanno pochissime chance di poter essere della partita.

Così in mediana con Kurtic e Kucka ci sarà Brugman che sarà il regista designato della squadra. L’ex Pescara è in grande crescita e ha dopo poco messo la firma sul nuovo contratto che lo legherà agli emiliani fino al 2023.

La situazione infortunati in casa Parma colpisce però anche altri settori, il portiere in primis con Sepe fuori ancora per un lungo periodo, così la porta sarà affidata ancora a Colombi nonostante Radu scalpiti.

In difesa out Laurini, ma Darmian ha risolto i problemi ai tendini e ci sarà. Ad allungare la lista degli indisponibili i lungodegenti Inglese e Adorante in attacco, il tridente quindi sarà composto da Kulusevski e Gervinho sulle fasce e da Cornelius al centro. L’attaccante danese è il perno dell’attacco gialloblu e così sarà anche per il futuro, alcuni club di Bundesliga lo hanno messo nel mirino, ma la società emiliana non ha nessuna intenzione di cederlo.

Le ultime da casa SPAL per il Parma, Di Francesco out

Qualcosa dovrà inventarsi anche Di Biagio per la sua SPAL in vista della sfida al Parma.

Le ultime notizie in arrivo da Ferrara non sono per niente incoraggianti per quello che riguarda le condizioni di Di Francesco. L’attaccante, tra gli elementi con più talento in rosa, è fermo per un problema muscolare agli adduttori, da qualche giorno non si allena con i compagni e ieri ha svolto solamente un lavoro personalizzato. Le speranze di vederlo anche solo nella lista dei convocati sono pochissime. In attacco il rischio è quello di avere i giocatori contati, visto che anche Cerri lavora solo parzialmente con il gruppo e anche lui è a rischio forfait. Stando così le cose Di Biagio avrà solamente Floccari disponibile per affiancare Petagna.

A centrocampo mancherà Dabo, anche lui alle prese con qualche problema fisico, mentre può sorridere la difesa che ritrova Vicari, ormai pronto a tornare titolare al fianco di Bonifazi al centro. Le grandi manovre per mettere insieme la migliore formazione possibile sono partite, con Di Biagio che dovrebbe confermare il 4-4-2 con Valdifiori regista e Castro e Valoti sugli esterni, mentre a completare il quartetto nel cuore del campo dovrebbe essere Missiroli.

Insomma, finalmente la Serie A torna in campo e al Tardini il Parma sfida la SPAL in un match che nessuno può perdere.